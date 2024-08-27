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Эксперт рассказал, что важно спросить у продавца недвижимости перед покупкой

Дата публикации: 27 авг 2024
Эксперт рассказал, что важно спросить у продавца недвижимости перед покупкой
Содержание

Зачастую покупатели квартир стесняются, не знают как и даже боятся задавать вопросы продавцу. Хотя это очень важная часть при покупке недвижимости.

Что спросить у продавца квартиры или дома — выясняем вместе с экспертом по недвижимости Феликсом Альбертом.

Почему важно задавать вопросы продавцу недвижимости

Покупка квартиры или дома для большинства — это серьезная сделка на сумму в несколько миллионов рублей. Мало кто из обычных людей часто покупает и продает недвижимость, для многих такие сделки являются редкостью.

Именно поэтому перед покупкой очень важно задать продавцу правильные вопросы. Все вопросы продавцу недвижимости можно условно разбить на три группы.

Вопросы о недвижимости

Цель этих вопросов — выяснить все важные характеристики недвижимости и решить, подходит ли она вам как будущему владельцу. Есть ли у нее критические недостатки? Ответ на этот вопрос поможет вам понять, сколько денег и времени понадобится вложить в недвижимость и найти причины для торга.

Какие вопросы задать продавцу недвижимости перед покупкой №1
Феликс Альберт
Эксперт по недвижимости
  • Какова площадь недвижимости?
  • В каком году и из каких материалов построен дом?
  • Какая проводка: медная или алюминиевая? Как давно ее меняли? Алюминиевая менее долговечная и склонна к нагреванию при перегрузках.
  • Была ли замена труб и соединений подвода воды и отопления? Попросите осмотреть на наличие визуальных проблем.
  • Что за плитка на полу? Какой класс стойкости ламината? 
  • Что готовы оставить после продажи?
  • Кто производитель кухонной мебели? Действует ли еще на нее гарантия?
  • Кто живет по соседству?
  • Были ли протечки воды, в том числе от соседей? Если да, можно ли посмотреть текущее состояние коммуникаций соседей? 
  • Какая ситуация с парковкой в вечернее время? Есть ли платные парковки и как далеко?
  • Какое расстояние до ближайшей остановки, магазина, аптеки? Рассчитывайте, что 1 км — это примерно 15 минут прогулочным шагом.

Вопросы о документах

Вторая группа вопросов — про документы. Важно понимать, есть ли риски оспаривания прав собственности и, если они есть, как их устранить. Также следует помнить, что эти риски являются серьезным основанием для торга.

  • Какое основание возникновения собственности?
  • Существуют ли какие-то ограничения на сделку? 
  • Находится ли квартира в залоге у банка?
  • Если недвижимость в наследстве, то все ли наследники участвовали в наследовании?
  • Если недвижимость приватизирована, то кто был прописан в квартире на момент приватизации?
  • Сколько собственников у недвижимости и есть ли среди них несовершеннолетние?
  • Использовался ли материнский капитал при покупке недвижимости?
  • Есть ли перепланировка и узаконена ли она? Если нет, ее возможно узаконить?
  • Есть ли в квартире или доме арендаторы и за какое время их нужно уведомить об освобождении недвижимости?

Проверить юридическую чистоту сделки перед покупкой поможет сервис Домклик. Вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии, а в случае суда юрист Домклик будет с вами.

Вопросы о потребностях продавца

Это очень важная группа вопросов. Ведь если у продавца нет потребности продать недвижимость (такое действительно встречается), то первые две группы вопросов теряют всякий смысл.

  • Почему вы решили продать эту квартиру?
  • Есть ли согласие всех собственников на продажу квартиры?
  • Как быстро вы сможете освободить квартиру?
  • Вы уже подобрали себе квартиру, в которую хотите переехать?
  • Вы уже получили разрешение от опеки, если оно понадобится?
  • Выбрали ли вы банк, в котором будете проводить сделку?
  • У вас уже готова финансовая и юридическая схемы сделки?
  • У вас есть другая недвижимость, куда вы сможете встать на регистрационный учет после продажи этой недвижимости? 
  • Как быстро вы сможете встать на регистрационный учет?

Быстро и безопасно выбрать недвижимость для покупки можно на Домклик. Помимо уже готовых квартир и квартир в новостройках, на сайте можно найти объявления о продаже земельных участков и домов. Недвижимость при этом можно купить как за свои деньги, так и с использованием ипотеки.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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