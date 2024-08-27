Эксперт рассказал, что важно спросить у продавца недвижимости перед покупкой
Зачастую покупатели квартир стесняются, не знают как и даже боятся задавать вопросы продавцу. Хотя это очень важная часть при покупке недвижимости.
Что спросить у продавца квартиры или дома — выясняем вместе с экспертом по недвижимости Феликсом Альбертом.
Почему важно задавать вопросы продавцу недвижимости
Покупка квартиры или дома для большинства — это серьезная сделка на сумму в несколько миллионов рублей. Мало кто из обычных людей часто покупает и продает недвижимость, для многих такие сделки являются редкостью.
Именно поэтому перед покупкой очень важно задать продавцу правильные вопросы. Все вопросы продавцу недвижимости можно условно разбить на три группы.
Вопросы о недвижимости
Цель этих вопросов — выяснить все важные характеристики недвижимости и решить, подходит ли она вам как будущему владельцу. Есть ли у нее критические недостатки? Ответ на этот вопрос поможет вам понять, сколько денег и времени понадобится вложить в недвижимость и найти причины для торга.
- Какова площадь недвижимости?
- В каком году и из каких материалов построен дом?
- Какая проводка: медная или алюминиевая? Как давно ее меняли? Алюминиевая менее долговечная и склонна к нагреванию при перегрузках.
- Была ли замена труб и соединений подвода воды и отопления? Попросите осмотреть на наличие визуальных проблем.
- Что за плитка на полу? Какой класс стойкости ламината?
- Что готовы оставить после продажи?
- Кто производитель кухонной мебели? Действует ли еще на нее гарантия?
- Кто живет по соседству?
- Были ли протечки воды, в том числе от соседей? Если да, можно ли посмотреть текущее состояние коммуникаций соседей?
- Какая ситуация с парковкой в вечернее время? Есть ли платные парковки и как далеко?
- Какое расстояние до ближайшей остановки, магазина, аптеки? Рассчитывайте, что 1 км — это примерно 15 минут прогулочным шагом.
Вопросы о документах
Вторая группа вопросов — про документы. Важно понимать, есть ли риски оспаривания прав собственности и, если они есть, как их устранить. Также следует помнить, что эти риски являются серьезным основанием для торга.
- Какое основание возникновения собственности?
- Существуют ли какие-то ограничения на сделку?
- Находится ли квартира в залоге у банка?
- Если недвижимость в наследстве, то все ли наследники участвовали в наследовании?
- Если недвижимость приватизирована, то кто был прописан в квартире на момент приватизации?
- Сколько собственников у недвижимости и есть ли среди них несовершеннолетние?
- Использовался ли материнский капитал при покупке недвижимости?
- Есть ли перепланировка и узаконена ли она? Если нет, ее возможно узаконить?
- Есть ли в квартире или доме арендаторы и за какое время их нужно уведомить об освобождении недвижимости?
Проверить юридическую чистоту сделки перед покупкой поможет сервис Домклик. Вы получите экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии, а в случае суда юрист Домклик будет с вами.
Вопросы о потребностях продавца
Это очень важная группа вопросов. Ведь если у продавца нет потребности продать недвижимость (такое действительно встречается), то первые две группы вопросов теряют всякий смысл.
- Почему вы решили продать эту квартиру?
- Есть ли согласие всех собственников на продажу квартиры?
- Как быстро вы сможете освободить квартиру?
- Вы уже подобрали себе квартиру, в которую хотите переехать?
- Вы уже получили разрешение от опеки, если оно понадобится?
- Выбрали ли вы банк, в котором будете проводить сделку?
- У вас уже готова финансовая и юридическая схемы сделки?
- У вас есть другая недвижимость, куда вы сможете встать на регистрационный учет после продажи этой недвижимости?
- Как быстро вы сможете встать на регистрационный учет?
Быстро и безопасно выбрать недвижимость для покупки можно на Домклик. Помимо уже готовых квартир и квартир в новостройках, на сайте можно найти объявления о продаже земельных участков и домов. Недвижимость при этом можно купить как за свои деньги, так и с использованием ипотеки.
Вы можете оставить первый.