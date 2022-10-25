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Дом и уют
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Затопили соседи сверху: что делать?

Дата публикации: 25 окт 2022
Затопили соседи сверху: что делать?

Затопление квартиры — самый частый страховой случай, из-за которого россияне обращаются к страховщикам. В некоторых случаях он еще и очень дорогой. Например, в Сбербанке в 2022 году один из таких случаев обошелся в 1 миллион рублей.

Рассказываем, что делать, если в квартире со стен и потолка течет вода, и кто должен возмещать причиненный ущерб.

Что делать в первую очередь

Обесточьте квартиру

Это необходимо сделать сразу, как только вы обнаружили признаки затопления. И сделать это нужно независимо от того, как близко вода находится к электроприборам и проводке.

Идите к соседям сверху

Если соседи дома, то вы как минимум устраните причину потопа. Главное, сохраняйте спокойствие. Не нужно повышать голос, срываться на грубости и обвинения. Сначала решите проблему. Тем более, вполне вероятно, что потоп случился вовсе и не по вине соседей. Например, прорыв трубы произошел по причине износа коммунальных сетей.

Что делать, если соседей нет дома

Уж точно не выбивать двери. Это уголовно наказуемо: ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища».

Вызовите специалиста управляющей компании и аварийную службу — рабочие устранят причину затопления и составят соответствующий акт. Как правило, номер управляющей компании указывают в квитанциях на оплату ЖКУ. 

Можно попробовать самостоятельно перекрыть воду в подъезде. Но в этом случае за повреждение коммуникационных линий нести ответственность вам, и при их повреждении возмещать ущерб — тоже.

Снимите всё происходящее на видео, сделайте фото, пригласите свидетелей. То, что вам сейчас нужно — это сохранять спокойствие и зафиксировать ущерб.

Как возместить ущерб, если есть страховка

Страховка квартиры от затопления соседей — один из самых популярных видов страхования недвижимости. Аккредитованная компания может обеспечить защиту своим клиентам в таких ситуациях

Для того, чтобы получить компенсацию, сразу после происшествия нужно позвонить в страховую компанию и заявить о страховом случае. Специалисты разъяснят дальнейшие действия и сообщат, какие документы необходимы для получения выплаты. По данным СберСтрахование, более 70% выплат производится по риску «залив».

Страховки нет? Позаботьтесь о ее приобретении, чтобы в следующий раз не переживать — компенсируют соседи ущерб или придется делать ремонт на деньги, отложенные на отпуск.

СберCтрахование предлагает надежную страховую защиту имущества по программе «Защита квартиры или дома». Ее преимущество перед программами других страховщиков в том, что вы можете сами сформировать страховой полис и выбрать то, что нужно именно вам. Оформить полис можно в несколько кликов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, на сайте СберСтрахование или в офисе банка.

Запомните, что в случае непредвиденных ситуаций, таких как залив, пожар, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, кражи и другие, вы сможете получить компенсацию в пределах застрахованных лимитов.

Что делать, если страховки нет

Попробуйте уладить конфликт мирным путем

Лучший вариант — урегулировать вопросы возмещения ущерба без суда.

Например, квартиру Виталия с только что сделанным дорогим ремонтом затопили соседи сверху. Причина — поломка стиральной машинки, а так как соседей в это время не было дома, то и устранить причину затопления получилось не сразу. Соседи признали свою вину и согласились оплатить ремонт. Кроме того, взяли на себя расходы на аренду квартиры для Виталия и его семьи на время ремонта, так как жить в помещении с отсыревшими стенами было бы не только неудобно, но и небезопасно для здоровья.

Но и в этом случае советуем заключить добровольное соглашение и заверить его у нотариуса. К договору приложите смету со списком восстановительных работ, подписанную виновником затопления.

Как защититься от рисков

Используйте сервис Домклик Помощь юриста — он находится в разделе Моя недвижимость.

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В том числе:

  • жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры);
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  • раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов);
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Не получилось мирно — обращайтесь в суд

Если виновная сторона отказывается возмещать ущерб, обращайтесь в суд. Иск на сумму, превышающую 50 тысяч рублей, нужно подавать в районный суд, если сумма меньше — в мировой. Подать иск можно как лично, так и онлайн, используя сервис ГАС «Правосудие» (в этом случае уплатить госпошлину также можно онлайн).

Составьте акт осмотра квартиры после затопления

Некоторые повреждения могут выявиться через день-два после затопления. Поэтому, если акт составляется непосредственно в день аварии, начинаться он должен со слов: «Комиссия на день обследования установила».

В акте должны быть указаны: дата, время, причины затопления (если установлены), следы потопа (интенсивность потеков, повреждения мебели, бытовой техники, обоев и т.п). Желательно такой же акт составить и для квартиры, где произошла авария. Правда сделать это можно будет только с разрешения хозяина. 

Важно: в акте должны стоять подписи потерпешвей стороны, виновной и свидетелей. Если виновник отказывается ставить свою подпись, зафикисируйте этот момент в акте.

Этот документ не определяет реальный ущерб — он составляется на основе визуального осмотра и только фиксирует общее состояние помещения после затопления.

Проведите фото- или видеосъемку и укажите это в акте

Полученные кадры распечатайте и подпишите у членов комиссии. В нее входят: пострадавшая сторона, представитель ЖЭУ, виновник и свидетели. В качестве последних пригласите 2-3 соседей. Сам документ также подписывается членами комиссии (если лицо, причинившее ущерб, отказывается от подписи — ставится отметка).

Помимо составленного акта о затоплении квартиры, необходимы:

  • Исковое заявление
  • Документы, подтверждающие право собственности
  • Смета с расчетной стоимостью восстановительных работ
  • Акт, сделанный независимым специалистом и документ, подтверждающий оплату его услуг

Все расходы, связанные с вызовом специалиста, зафиксируйте документально — они также будут входить в общую сумму нанесенного ущерба.

При вызове оценщика, оповестите об этом в письменном виде виновную сторону, чтобы документально зафиксировать факт вызова. Если ответчик не явился во время составления акта экспертом — делается соответствующая запись.

Страхование
Владельцам квартир
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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