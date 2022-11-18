Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
14K

Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в России

Дата публикации: 18 нояб 2022
Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в России
Содержание

В октябре 2022 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России снизились на 0,8%. В Москве снижение составило 4%, в Татарстане — более 10%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости в РФ.

Цены на квартиры в новостройках в октябре: падение в Москве, рост в Петербурге  

Для топ-10 регионов РФ по ипотечным сделкам, проводимым в Сбере и занимающим более 50% рынка, аналитики определили медианную стоимость квадратного метра. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.

Первичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Первичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках за октябрь 2022 года, средняя стоимость квадратного метра по стране на первичном рынке уменьшилась на 0,8% и теперь составляет 123 тыс. руб. При этом в октябре было зафиксировано максимальное количество предложений за весь 2022 год — около 503 тыс. по РФ.

Скачать таблицу с ценами на новостройки по всем регионам РФ

В каких регионах цены на новостройки упали: Москва, Татарстан, Челябинск

Отрицательное изменение стоимости кв. м наблюдается в Республике Татарстан — на 10,1%, Челябинской области — на 1,4%. В Москве, несмотря на широкое распространение льготной ипотеки (доля льготной ипотеки ~ 31%), цены на квартиры в новостройках также опустились, в среднем — на 4%.

Этому, с большой долей вероятности, способствовало снижение спроса на первичное жилье в связи ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками. Кроме того, в октябре покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений. 

Читайте также: Россияне стали чаще выбирать «вторичку»: исследование Домклик

В каких регионах цены на новостройки выросли: Санкт-Петербург, Тюменская область, Краснодарский край

Несмотря на то, что в среднем по стране цен на квартиры в новостройках снизились, в большинстве рассматриваемых регионов стоимость кв. м возросла. Максимальный рост наблюдается в Санкт-Петербурге — на 5,8%, Тюменской области — 4,5%, Краснодарском крае — 4,3%.

Аналитики отмечают, что рост стоимости первичной недвижимости, вероятно, обусловлен высокой популярностью льготных программ в этих регионах.

По нашим наблюдениям, стоимость первичной недвижимости тесно связана с востребованностью льготных программ. Так, например, в регионах с наибольшим приростом стоимости первичной недвижимости — Санкт-Петербург, Краснодарский Край и Тюменская область — доля сделок по льготным программам составляет 42%, 38% и 30% соответственно. Эти значения существенно выше, чем в других крупных регионах.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Следите за трендами рынка недвижимости вместе с Домклик.

Выбрать новостройку в своем городе и сравнить цены можно на карте ↙️

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Риелторы рассказали, почему собственники продают свои квартиры дешево
217K
«Господдержка» остаётся самой популярной среди льготных ипотечных программ Сбера: аналитика Домклик
3K
Что изменилось на рынке ипотеки в октябре 2022: исследование Домклик
3K
Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик
1K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
803
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
623
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал