Домклик зафиксировал снижение цен на новостройки в России
В октябре 2022 года цены на квартиры в новостройках в среднем по России снизились на 0,8%. В Москве снижение составило 4%, в Татарстане — более 10%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости в РФ.
Цены на квартиры в новостройках в октябре: падение в Москве, рост в Петербурге
Для топ-10 регионов РФ по ипотечным сделкам, проводимым в Сбере и занимающим более 50% рынка, аналитики определили медианную стоимость квадратного метра. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.
По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках за октябрь 2022 года, средняя стоимость квадратного метра по стране на первичном рынке уменьшилась на 0,8% и теперь составляет 123 тыс. руб. При этом в октябре было зафиксировано максимальное количество предложений за весь 2022 год — около 503 тыс. по РФ.
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В каких регионах цены на новостройки упали: Москва, Татарстан, Челябинск
Отрицательное изменение стоимости кв. м наблюдается в Республике Татарстан — на 10,1%, Челябинской области — на 1,4%. В Москве, несмотря на широкое распространение льготной ипотеки (доля льготной ипотеки ~ 31%), цены на квартиры в новостройках также опустились, в среднем — на 4%.
Этому, с большой долей вероятности, способствовало снижение спроса на первичное жилье в связи ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками. Кроме того, в октябре покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений.
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В каких регионах цены на новостройки выросли: Санкт-Петербург, Тюменская область, Краснодарский край
Несмотря на то, что в среднем по стране цен на квартиры в новостройках снизились, в большинстве рассматриваемых регионов стоимость кв. м возросла. Максимальный рост наблюдается в Санкт-Петербурге — на 5,8%, Тюменской области — 4,5%, Краснодарском крае — 4,3%.
Аналитики отмечают, что рост стоимости первичной недвижимости, вероятно, обусловлен высокой популярностью льготных программ в этих регионах.
По нашим наблюдениям, стоимость первичной недвижимости тесно связана с востребованностью льготных программ. Так, например, в регионах с наибольшим приростом стоимости первичной недвижимости — Санкт-Петербург, Краснодарский Край и Тюменская область — доля сделок по льготным программам составляет 42%, 38% и 30% соответственно. Эти значения существенно выше, чем в других крупных регионах.
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