Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 года. Если коротко — в целом по стране число выдач сократилось на 2,4% за месяц.
Недельная динамика ипотечных сделок по крупнейшим регионам говорит о том, что события конца сентября привели к кратковременному сокращению спроса на первой–второй неделе октября (примерно на 10%), однако к концу месяца спрос восстановился.
В отдаленных и менее населенных регионах России фиксируется более серьезное сокращение спроса. Например, в Республике Саха (Якутия), Республике Калмыкия и Читинской области количество выдач снизилось на ~16–20% по сравнению с сентябрем 2022 года.
События конца сентября в меньшей степени сказались на покупательской активности жителей крупных городов: в крупнейших регионах населением около 4 млн человек и более - фиксируется снижение количества выдач в пределах 7%. Между тем, в отдаленных и менее населенных регионах мы наблюдаем более существенный спад. Большая устойчивость ипотечного рынка в крупных российских городах объясняется эффектом «наплыва» выгодных предложений, что позволяет поддерживать покупательский интерес.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.