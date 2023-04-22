Риелторы рассказали, почему собственники продают свои квартиры дешево
Эксперты рынка недвижимости назвали причины, по которым люди чаще всего недорого продают свои квартиры, и рассказали, какие могут быть риски для покупателей.
Изменение состава семьи
Обычно это рождение ребенка или свадьба. В старой квартире попросту становится тесно.
Владельцы продают большую квартиру, чтобы разменять её на две поменьше. Или продают маленькую квартиру, чтобы купить более просторное жилье или использовать полученные деньги в качестве первого взноса по ипотеке.
Если речь идет о разводе, квартира обычно продается для размена или раздела полученных с продажи денег.
Переезд в другую страну
Россияне, которые переезжают жить за границу, продают жилье в родном городе, чтобы купить или снять на длительный срок квартиру по новому месту жительства.
Из-за срочной продажи владельцы недвижимости готовы предложить покупателям приличную скидку — и дешево продают свою квартиру.
Квартира получена по наследству или подарена
Квартиры, полученные по наследству, часто сдают в аренду или продают. Для покупателей приобретение таких квартир нередко сопряжено с рисками.
Перед продажей квартиры свидетельство о праве на наследство должно быть зарегистрировано в Росреесте. Рекомендуем тщательно проверять все риски по сделке.
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Неудачное соседство
Неадекватные, шумные или соседи с вредными привычками часто становятся не только причиной продажи квартиры, но и огромной проблемой при поиске покупателя. Не помогает и большая скидка на квартиру — продавцы готовы снизить до 15% от изначально назначенной суммы.
В список нежелательных соседей риелторы отнесли и так называемых селебрити — из-за вечеринок, множества гостей и фанатов люди продают квартиры в доме с таким соседством.
Перепродажа квартиры в новостройке
Тут всё просто — квартира изначально приобреталась на этапе котлована с целью инвестирования. Чем ближе к сдаче дома и вручению ключей жильцам — тем выше цена. Часто в новостройках выбрать жилье можно из множества вариантов — квартиры массово продают.
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Стоит ли сейчас продавать квартиру
«Продавать квартиру сейчас можно, если в этом есть необходимость, но стоит заранее предусмотреть покупку новой недвижимости в короткие сроки, либо хранение денег, например, на вкладе. Если острой необходимости в продаже недвижимости нет, лучше сохранять спокойствие и переждать — принимать поспешные решения не нужно», — рекомендует президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский.