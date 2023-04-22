Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
217K

Риелторы рассказали, почему собственники продают свои квартиры дешево

Дата публикации: 22 апр 2023
Риелторы рассказали, почему собственники продают свои квартиры дешево
Содержание

Эксперты рынка недвижимости назвали причины, по которым люди чаще всего недорого продают свои квартиры, и рассказали, какие могут быть риски для покупателей.

Изменение состава семьи

Обычно это рождение ребенка или свадьба. В старой квартире попросту становится тесно.

Владельцы продают большую квартиру, чтобы разменять её на две поменьше. Или продают маленькую квартиру, чтобы купить более просторное жилье или использовать полученные деньги в качестве первого взноса по ипотеке.

Если речь идет о разводе, квартира обычно продается для размена или раздела полученных с продажи денег.

Переезд в другую страну

Россияне, которые переезжают жить за границу, продают жилье в родном городе, чтобы купить или снять на длительный срок квартиру по новому месту жительства.

Из-за срочной продажи владельцы недвижимости готовы предложить покупателям приличную скидку — и дешево продают свою квартиру. 

Квартира получена по наследству или подарена

Квартиры, полученные по наследству, часто сдают в аренду или продают. Для покупателей приобретение таких квартир нередко сопряжено с рисками.

Перед продажей квартиры свидетельство о праве на наследство должно быть зарегистрировано в Росреесте. Рекомендуем тщательно проверять все риски по сделке.

Подробнее о продаже подаренной квартиры

Риелторы назвали популярные причины, почему собственники продают свои квартиры №1

Неудачное соседство

Неадекватные, шумные или соседи с вредными привычками часто становятся не только причиной продажи квартиры, но и огромной проблемой при поиске покупателя. Не помогает и большая скидка на квартиру — продавцы готовы снизить до 15% от изначально назначенной суммы. 

В список нежелательных соседей риелторы отнесли и так называемых селебрити — из-за вечеринок, множества гостей и фанатов люди продают квартиры в доме с таким соседством. 

Перепродажа квартиры в новостройке

Тут всё просто — квартира изначально приобреталась на этапе котлована с целью инвестирования. Чем ближе к сдаче дома и вручению ключей жильцам — тем выше цена. Часто в новостройках выбрать жилье можно из множества вариантов — квартиры массово продают. 

Подробнее об инвестировании в недвижимость

Стоит ли сейчас продавать квартиру

«Продавать квартиру сейчас можно, если в этом есть необходимость, но стоит заранее предусмотреть покупку новой недвижимости в короткие сроки, либо хранение денег, например, на вкладе. Если острой необходимости в продаже недвижимости нет, лучше сохранять спокойствие и переждать — принимать поспешные решения не нужно», — рекомендует президент Российской гильдии риэлторов Игорь Горский. 

Разместить объявление о продаже

Как быстро и безопасно продать квартиру
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Как оформить доверенность на продажу квартиры
53K
Как остаться добросовестным приобретателем при покупке вторички
38K
Эксперт назвал 5 самых частых ошибок, которые совершают продавцы недвижимости в спешке
19K
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
782
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал