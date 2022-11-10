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«Господдержка» остаётся самой популярной среди льготных ипотечных программ Сбера: аналитика Домклик

Дата публикации: 10 нояб 2022
«Господдержка» остаётся самой популярной среди льготных ипотечных программ Сбера: аналитика Домклик

Аналитики Домклик посчитали число ипотечных сделок СберБанка за октябрь 2022 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользуются наибольшей популярностью у россиян. Самой востребованной остаётся программа «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.

Количество выданных кредитов по льготным программам за октябрь 2022 для топ-10 регионов по количеству выдач. Общее количество сделок показано светло-голубым. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по программе «Сельская ипотека» — оранжевым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам.
Количество выданных кредитов по льготным программам за октябрь 2022 для топ-10 регионов по количеству выдач. Общее количество сделок показано светло-голубым. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зеленым, доля выдач по «Семейной ипотеке» — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по программе «Сельская ипотека» — оранжевым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам.

В октябре на фоне общего снижения интереса к новостройкам доля сделок по льготной ипотеке в целом по стране снизилась на 3,3% по сравнению с сентябрем — до 24,6%.

Снижение доли сделок по льготной ипотеке фиксируется и в большинстве крупнейших регионов РФ. Причем сильнее всего доля снизилась в таких активных регионах, как Москва (-8,1%), Московская область (-7,2%) и Краснодарский край (-5,6%).

Анализ ипотечных сделок за октябрь показал, что программа «Господдержка» по-прежнему №1 по популярности (15,9% от общего числа выданных ипотек). На втором месте — «Семейная ипотека» (6,4%). «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека» и «IT-ипотека» в октябре пользовались значительно меньшим спросом — 2,1%, 0,8% и 0,3% соответственно.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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