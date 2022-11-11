Что изменилось на рынке ипотеки в октябре 2022: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик рассмотрел динамику изменений ключевых показателей за октябрь 2022 и выделил ключевые тенденции на рынке ипотеки. Эксперты изучили данные Сбера и выяснили, как менялись спрос на ипотечное кредитование, структура выданных ипотечных кредитов и востребованность льготных программ.
Как менялся спрос на ипотеку
Несмотря на ожидания рынка, число выдач за последний месяц по России изменилось незначительно: по сравнению с показателями сентября количество ипотечных сделок по всей стране сократилось на 2,4% (на 15,9% ниже, чем в октябре 2021).
Снижение количества сделок наблюдается в большинстве регионов, вошедших в топ-10 по числу выдач за октябрь. Больше всего этот показатель сократился в Москве и Московской области — на 5,8 и 6,4% соответственно.
Недельная динамика выдач говорит о том, что события конца сентября привели к кратковременному сокращению выдач на первой–второй неделе октября (примерно на 10%), однако к концу октября спрос восстановился. Стоит отметить, что снижение количества выдач в начале октября отчасти связано с календаризацией (традиционное повышение покупательской активности в конце месяца, квартала или года).
В отдаленных и менее населенных регионах России фиксируется более серьезное сокращение спроса. Например, в Республике Саха (Якутия), Республике Калмыкия и Читинской области количество выдач снизилось на ~16–20% по сравнению с сентябрем 2022 года. И в отличие от крупнейших мегаполисов, недельная динамика выдач демонстрирует отсутствие явного тренда на восстановление.
События конца сентября в меньшей степени сказались на покупательской активности жителей крупных городов: в крупнейших регионах (с населением около 4 млн человек и более) фиксируется снижение количества выдач в пределах 7%. Между тем, в отдаленных и менее населенных регионах спад достигает 20%. Большая устойчивость ипотечного рынка в крупных российских городах объясняется эффектом «наплыва» выгодных предложений, что позволяет поддерживать покупательский интерес.
Смотреть количество сделок за октябрь 2022 по всем регионам
Снижение спроса на новостройки и рост интереса к «вторичке»
Данные о выданных кредитах за октябрь 2022 говорят о существенном перетекании спроса с рынка первичного жилья на вторичный: доля сделок на первичном рынке по РФ за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,4%. В предыдущие месяцы, начиная с июня, также отмечалось сокращение доли сделок на первичном рынке, однако месячное снижение не превышало 1%.
Аналогичная ситуация наблюдается в крупнейших регионах–лидерах по количеству сделок. Наибольшее снижение доли сделок на первичном рынке зафиксировано в Москве (около 12%), Московской области (около 7%) и Краснодарском крае (около 7%).
Причина значительного изменения структуры ипотеки по выделенным регионам заключается, прежде всего, в притоке выгодных предложений на «вторичке»: число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество тех, кто готов ее купить, поэтому продавцы активнее идут на уступки в пользу высокой скорости сделки. Изменение структуры ипотеки в пользу вторичного жилья также может быть следствием снижения инвестиционной привлекательности новостроек на фоне оттока значительной части состоятельного населения.
Рынок жилой недвижимости в стране подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов: платёжеспособностью населения, состоянием строительной отрасли, психологией продавцов и покупателей, развитием ипотечного кредитования и так далее. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и делимся информацией, чтобы помочь клиентам принять взвешенное решение.
Льготные ипотечные программы: что в тренде
На графике видно, что на фоне общего снижения интереса к первичной недвижимости доля сделок по льготной ипотеке по РФ также снижается: по сравнению с сентябрем на 3,3% до 24,6% (ниже, чем в январе этого года — около 26%).
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Снижение доли сделок по льготной ипотеке фиксируется и в большинстве крупнейших регионов РФ. Причем сильнее всего доля снизилась в таких активных регионах, как Москва (-8,1%), Московская область (-7,2%) и Краснодарский край (-5,6%).
Анализ ипотечных сделок за октябрь показывает, что программа «Господдержка» по-прежнему является доминирующей по отношению к другим льготным программам — доля сделок по ней составляет 15,9%. Также популярностью пользуется программа«Семейная ипотека»: доля сделок по отношению к общему количеству ипотечных сделок по стране составляет 6,4%.
Сравнительно меньшим спросом пользуются программы «Дальневосточная ипотека», «IT-ипотека», «Сельская ипотека». По итогам октября доли сделок по этим программам по стране — 2,1%, 0,3% и 0,8% соответственно.