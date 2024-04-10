Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
294

Домклик и «РАСЦВЕТ» предлагают льготную ипотеку по сниженной ставке

Дата публикации: 10 апр 2024
Домклик и «РАСЦВЕТ» предлагают льготную ипотеку по сниженной ставке
Содержание

Домклик Сбербанка и калининградский девелопер «РАСЦВЕТ» подготовили программу субсидирования, в рамках которой кредит по «Господдержке» можно взять под 5,5%, по «Семейной ипотеке» — под 3,5%. Базовые ставки по ним 8% и 6% соответственно.

По новой программе можно купить квартиры в жилых комплексах «АЭРО» и «РАСЦВЕТ ПАРК» в Калининграде. Сниженная ставка сохранится на весь срок ипотеки.

Кому подойдет программа

Покупателям, которые ждали подходящего момента, чтобы купить квартиру с помощью программ «Господдержка» (по новым условиям ей можно воспользоваться только один раз) и «Семейная ипотека».

Субсидирование от девелопера делает кредитную нагрузку еще ниже, а переплату банку — меньше. Разберем конкретный пример.

Допустим, человек выбрал однокомнатную квартиру за 5,77 млн руб. Он собирается взять льготную ипотеку на 30 лет, и на первоначальный взнос у него есть 1,73 млн руб. Без субсидирования ежемесячный платеж составит 29 600 руб., с поддержкой девелопера и ставкой 5,5% — 22 900 руб. Как результат, платеж уменьшится на 6 700 руб., а переплата — на 2,4 млн руб.

Или представим, что эту же квартиру берет покупатель, у которого на первоначальный взнос есть только 1,16 млн руб., но есть возможность взять «Семейную ипотеку». Со ставкой 6% он будет платить за квартиру 27 700 руб. в месяц, с субсидированием девелопера и 3,5% — 20 700 руб., что на 7 тыс. руб. меньше. На выплате процентов покупатель сэкономит 2,4 млн руб.

Условия субсидирования

Никаких дополнительных условий кроме тех, которые уже предусмотрены «Господдержкой» и «Семейной ипотекой», нет. Размер ипотеки — до 6 млн руб. При бронировании квартиры нужно указать, что используется программа субсидирования ипотеки от девелопера.

Воспользоваться программой от девелопера «РАСЦВЕТ» и Домклик можно до 30 июня 2024 года. Но при исчерпании лимита программа может завершиться раньше.

Читайте также: Как застройщики субсидируют льготные программы ипотеки

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Сбер улучшает условия льготной ипотеки
58K
Клиенты Сбера могут продать жильё вместе с ипотекой по прежней ставке на Домклик
23K
Федеральный застройщик отменил комиссию при выдаче льготной ипотеки
1K
Домклик запустил новую программу удаленного подписания кредитного договора
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
884
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал