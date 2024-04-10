Домклик и «РАСЦВЕТ» предлагают льготную ипотеку по сниженной ставке
Домклик Сбербанка и калининградский девелопер «РАСЦВЕТ» подготовили программу субсидирования, в рамках которой кредит по «Господдержке» можно взять под 5,5%, по «Семейной ипотеке» — под 3,5%. Базовые ставки по ним 8% и 6% соответственно.
По новой программе можно купить квартиры в жилых комплексах «АЭРО» и «РАСЦВЕТ ПАРК» в Калининграде. Сниженная ставка сохранится на весь срок ипотеки.
Кому подойдет программа
Покупателям, которые ждали подходящего момента, чтобы купить квартиру с помощью программ «Господдержка» (по новым условиям ей можно воспользоваться только один раз) и «Семейная ипотека».
Субсидирование от девелопера делает кредитную нагрузку еще ниже, а переплату банку — меньше. Разберем конкретный пример.
Допустим, человек выбрал однокомнатную квартиру за 5,77 млн руб. Он собирается взять льготную ипотеку на 30 лет, и на первоначальный взнос у него есть 1,73 млн руб. Без субсидирования ежемесячный платеж составит 29 600 руб., с поддержкой девелопера и ставкой 5,5% — 22 900 руб. Как результат, платеж уменьшится на 6 700 руб., а переплата — на 2,4 млн руб.
Или представим, что эту же квартиру берет покупатель, у которого на первоначальный взнос есть только 1,16 млн руб., но есть возможность взять «Семейную ипотеку». Со ставкой 6% он будет платить за квартиру 27 700 руб. в месяц, с субсидированием девелопера и 3,5% — 20 700 руб., что на 7 тыс. руб. меньше. На выплате процентов покупатель сэкономит 2,4 млн руб.
Условия субсидирования
Никаких дополнительных условий кроме тех, которые уже предусмотрены «Господдержкой» и «Семейной ипотекой», нет. Размер ипотеки — до 6 млн руб. При бронировании квартиры нужно указать, что используется программа субсидирования ипотеки от девелопера.
Воспользоваться программой от девелопера «РАСЦВЕТ» и Домклик можно до 30 июня 2024 года. Но при исчерпании лимита программа может завершиться раньше.
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