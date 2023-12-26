Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
240K

Новые условия выдачи льготной ипотеки

Дата публикации: 26 дек 2023
Новые условия выдачи льготной ипотеки
Содержание

В связи со вступлением в силу постановления Правительства России в Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определённых застройщиков, которые участвуют в совместных программах с банком: программе субсидирования либо программе проектного финансирования.

Почему условия выдачи льготной ипотеки изменились

Согласно изменениям в законодательстве, с 23 декабря 2023 года вступает в силу ряд изменений в условиях ипотечного кредитования с господдержкой.

Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением финансирования от застройщиков — партнеров банка (далее по тексту — «субсидирование»).

Совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для наших клиентов, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов*.

Если кредитный договор по льготной ипотеке подписан до 10 января 2024 (включительно)

По таким заявкам кредит будет выдаваться без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта.

Если кредитный договор подписан 11 января 2024 или позже**

По таким заявкам выдача кредита будет проводиться только с применением субсидирования от застройщика.

К каким государственным программам применяются новые условия

  • Господдержка
  • Семейная ипотека
  • Дальневосточная ипотека
  • Арктическая ипотека
  • Ипотека для IT

Новые требования распространяются на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жильё). При оформлении ипотеки на ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.

Как узнать, какие объекты подключены к субсидированию

Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на витрине новостроек Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования».

Важно! Наличие признака субсидирования на жилом комплексе указывает на возможность, но не обязанность застройщика применить программу. Финальные условия по сделке и готовность застройщика предоставить субсидию нужно уточнять непосредственно у партнера.

Что делать, если квартира, которую я выбрал, не подходит под новые условия

В этом случае можно приобрести эту квартиру по базовой ипотечной программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования.

Найти новостройку, которая подходит под условия льготной ипотеки>>

*Банк оставляет за собой право принять отрицательное решение по заявке на любом этапе сделки до выдачи кредита.

**Обращаем внимание, что в данном случае опция «Своя ставка» становится недоступна

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
5 ошибок при покупке квартиры в новостройке
422K
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
354K
Как изменился рынок недвижимости во второй половине 2023 года: исследование Домклик
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
888
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал