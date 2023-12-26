Новые условия выдачи льготной ипотеки
В связи со вступлением в силу постановления Правительства России в Сбербанке меняются условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё. Теперь такие кредиты будут выдаваться только на покупку квартир у определённых застройщиков, которые участвуют в совместных программах с банком: программе субсидирования либо программе проектного финансирования.
Почему условия выдачи льготной ипотеки изменились
Согласно изменениям в законодательстве, с 23 декабря 2023 года вступает в силу ряд изменений в условиях ипотечного кредитования с господдержкой.
Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением финансирования от застройщиков — партнеров банка (далее по тексту — «субсидирование»).
Совместные программы с застройщиками позволят сохранить льготные ставки по ипотеке для наших клиентов, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов*.
Если кредитный договор по льготной ипотеке подписан до 10 января 2024 (включительно)
По таким заявкам кредит будет выдаваться без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта.
Если кредитный договор подписан 11 января 2024 или позже**
По таким заявкам выдача кредита будет проводиться только с применением субсидирования от застройщика.
К каким государственным программам применяются новые условия
- Господдержка
- Семейная ипотека
- Дальневосточная ипотека
- Арктическая ипотека
- Ипотека для IT
Новые требования распространяются на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жильё). При оформлении ипотеки на ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.
Как узнать, какие объекты подключены к субсидированию
Все жилые комплексы, подключенные к программе субсидирования от застройщика, можно найти на витрине новостроек Домклик. Для этого в фильтре поиска нужно выбрать признак «Участник программы субсидирования».
Важно! Наличие признака субсидирования на жилом комплексе указывает на возможность, но не обязанность застройщика применить программу. Финальные условия по сделке и готовность застройщика предоставить субсидию нужно уточнять непосредственно у партнера.
Что делать, если квартира, которую я выбрал, не подходит под новые условия
В этом случае можно приобрести эту квартиру по базовой ипотечной программе или выбрать другой объект из списка ЖК, которые включены в программу субсидирования.
Найти новостройку, которая подходит под условия льготной ипотеки>>
*Банк оставляет за собой право принять отрицательное решение по заявке на любом этапе сделки до выдачи кредита.
**Обращаем внимание, что в данном случае опция «Своя ставка» становится недоступна