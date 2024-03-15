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Новости
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Федеральный застройщик отменил комиссию при выдаче льготной ипотеки

Дата публикации: 15 мар 2024
Федеральный застройщик отменил комиссию при выдаче льготной ипотеки

Федеральный девелопер «Талан» отменил комиссию при оформлении льготной ипотеки Сбера сразу в 7 городах присутствия. Речь идёт о надбавках к стоимости объекта, которые ранее применялись в связи введением субсидирования.

Напомним, что ранее Сбербанк снизил ставку по программе субсидирования льготной ипотеки для девелоперов на проектном финансировании.

Для застройщиков, которые пользуются комплексным продуктом банка (когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке), размер субсидирования будет 0%.

Новые условия уже начали действовать по проектам девелопера в Перми, Уфе, Ижевске, Хабаровске, Твери, Ярославле и Набережных Челнах. Таким образом, у клиентов застройщика появилась возможность купить квартиру в строящихся жилых комплексах без переплат*.

Читайте также: Сбер улучшил условия субсидирования ипотеки для ряда застройщиков

*Список жилых комплексов уточняйте в офисе продаж застройщика

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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