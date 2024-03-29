Домклик запустил новую программу удаленного подписания кредитного договора
Домклик запустил новый формат проведения онлайн-сделок. Теперь клиентам больше не нужно посещать банк для подписания кредитного договора и выдачи кредита. Сделку можно оформить, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.
Группа ЛСР, Евроинвест, Инград, Dogma и другие застройщики уже присоединились к новому формату онлайн-сделок со Сбером.
Денис Бабаков, коммерческий директор ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»:
«Группа ЛСР с интересом приняла участие во внедрении сервиса онлайн-ипотеки совместно с Домклик. Для наших клиентов важно не только качество продукта, но и процесс продаж в целом.
Возможность сэкономить время, получить качественный сервис и провести сделку реально за несколько минут — вот за что наши клиенты и мы ценим сервисы Домклик, в том числе онлайн-ипотеку».
Как работает онлайн-ипотека
Для удалённой сделки клиент будет использовать цифровую подпись. Подписание документов будет происходить онлайн с помощью мобильных приложений «Цифровой ключ» или «Госключ».
Процесс заключения сделки с банком в рамках онлайн-ипотеки займёт до 15 минут. А совокупное время рассмотрения кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора теперь может занимать менее одного дня.