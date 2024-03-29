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Домклик запустил новую программу удаленного подписания кредитного договора

Дата публикации: 29 мар 2024
Домклик запустил новую программу удаленного подписания кредитного договора

Домклик запустил новый формат проведения онлайн-сделок. Теперь клиентам больше не нужно посещать банк для подписания кредитного договора и выдачи кредита. Сделку можно оформить, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.

Группа ЛСР, Евроинвест, Инград, Dogma и другие застройщики уже присоединились к новому формату онлайн-сделок со Сбером.

Денис Бабаков, коммерческий директор ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»: 

«Группа ЛСР с интересом приняла участие во внедрении сервиса онлайн-ипотеки совместно с Домклик. Для наших клиентов важно не только качество продукта, но и процесс продаж в целом.

Возможность сэкономить время, получить качественный сервис и провести сделку реально за несколько минут — вот за что наши клиенты и мы ценим сервисы Домклик, в том числе онлайн-ипотеку».

Как работает онлайн-ипотека

Для удалённой сделки клиент будет использовать цифровую подпись. Подписание документов будет происходить онлайн с помощью мобильных приложений «Цифровой ключ» или «Госключ». 

Процесс заключения сделки с банком в рамках онлайн-ипотеки займёт до 15 минут. А совокупное время рассмотрения кредитной заявки, подписание договора долевого участия и кредитного договора теперь может занимать менее одного дня.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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