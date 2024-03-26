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Новости
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Сбер улучшает условия льготной ипотеки

Дата публикации: 26 мар 2024
Сбер улучшает условия льготной ипотеки

Сбербанк отменяет требование о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.

С 28 марта оно отменяется для девелоперов в тех случаях, если жилье покупает зарплатный клиент банка, а с 4 апреля — для тех, кто находится на проектном финансировании Сбера.

При этом застройщики по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов.

Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на Домклик, а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. Для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование отменили полностью.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

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Новости Сбера
Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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