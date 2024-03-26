Сбер улучшает условия льготной ипотеки
Сбербанк отменяет требование о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.
С 28 марта оно отменяется для девелоперов в тех случаях, если жилье покупает зарплатный клиент банка, а с 4 апреля — для тех, кто находится на проектном финансировании Сбера.
При этом застройщики по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.
Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов.
Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на Домклик, а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку.
Ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. Для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование отменили полностью.