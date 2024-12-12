Где отпраздновать Новый год: топ-10 популярных городов России
Аналитики Домклик Сбербанка изучили спрос клиентов на посуточную аренду в предстоящие новогодние праздники. Опираясь на данные сервиса Домклик24, эксперты определили 10 наиболее востребованных городов страны для краткосрочной аренды жилья. В тройке лидеров – Москва, Казань и Санкт-Петербург.
Посуточная аренда постепенно становится одним из наиболее востребованных форматов туризма. По данным опроса Домклик, большинство пользователей (70%) положительно относятся к идее арендовать квартиру посуточно.
Основным преимуществом посуточной аренды опрошенные считают более выгодную цену по сравнению с отелями и гостиницами – такой точки зрения придерживаются чуть более трети опрошенных (32%). Среди других преимуществ респонденты выделяют наличие необходимой техники в квартире (21%), широкий выбор квартир на любой вкус и кошелёк (13%), а также уютную атмосферу (4%).
Топ-10 популярных городов для посуточной аренды в новогодние праздники
По данным исследования, самым востребованным городом для туристов в новогодние праздники стала Москва: на долю российской столицы приходится почти 20% всех забронированных квартир. Медианная ставка посуточной аренды в Москве достигает 6,8 тыс. руб. При этом туристическая привлекательность столицы растёт из года в год.
На втором месте рейтинга – Казань с долей 16%. На третьем – Санкт-Петербург (14%). Примечательно, что медианная арендная ставка в этих городах одинакова – 5,8 тыс. руб.
В топ-10 популярных для посуточной аренды жилья городов вошли Нижний Новгород (5,6%), а также Кисловодск и Тюмень (по 3,6%.) Пользуются спросом и города юга России – Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону, при этом в Сочи ожидаемо аренда самая дорогая (5,5 тыс. руб.).
Всего на топ-10 городов рейтинга Домклик приходится более 70% всех бронирований посуточных квартир в новогодние праздники.
На фоне роста внутреннего туризма в России рынок посуточной аренды продолжает динамично расти. Всё больше путешественников отдают предпочтение краткосрочной аренде благодаря таким преимуществам, как выгодная стоимость, широкий выбор квартир и удобство бронирования. Исключением не стали и новогодние праздники.
Согласно данным сервиса Домклик24, медианная ставка посуточной аренды жилья в новогодние праздники составляет около 4,9 тыс. руб., а медианный срок аренды – 4 дня. Среди лидеров рейтинга выделяются как крупные мегаполисы, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, так и популярные курорты вроде Кисловодска и Сочи.
Методология
Чтобы определить самые востребованные города для посуточной аренды в новогодний период, аналитики Домклик собрали данные по количеству бронирований квартир за период с 29 декабря по 8 января и посчитали долю по каждому городу, выделив лидеров рейтинга.
В расчёт принимались данные на 9 декабря 2024 года по квартирам, которые были забронированы через сервис Домклик24 на новогодние праздники.
Как работает Домклик24
- Хозяин размещает объект, указывает базовую цену за ночь и настраивает правила проживания, отмены и бронирования.
- Гость бронирует жильё и в этот момент оплачивает 100% стоимости аренды.
- Хозяин получает уведомление о бронировании и подтверждает или отменяет его. После подтверждения отменить бронирование можно только в экстренном случае через поддержку.
- Гость выезжает из жилья, и Домклик24 перечисляет хозяину деньги.
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