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В России построят более 60 млн «квадратов» частных домов по итогам 2024 года

Дата публикации: 11 дек 2024
В России построят более 60 млн «квадратов» частных домов по итогам 2024 года

Свыше 60 млн квадратных метров индивидуального жилья введут в России по итогам этого года. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«По итогу 2024 года ввод ИЖС составит чуть больше 60 млн кв. м. Предварительный общий ввод жилья по итогам 2024 года составит порядка 105 млн кв. м», — сказал он в ходе международного форума «Малоэтажная Россия 2024».

Что касается сдачи многоквартирных домов, Минстрой видит снижение: в 2024 году ввести планируется 43,5 млн «квадратов» такого жилья. По словам Стасишина, причина в нескольких факторах, связанных с переносом сроков с учетом специфики строительства.

«Если в целом по стране, то у нас сегодня с привлечением средств граждан строится порядка 119 млн кв. м, а разрешений на строительство — больше 170 млн. Мы видим, что тот ввод ИЖС, который был зарегистрирован, строился хозспособом, подрядным способом за последние два-три года», — отметил Стасишин.

В 2023 году в России ввели 59 млн кв. м индивидуального жилья (431 тыс. домов). На долю ИЖС в прошлом году пришлось 53% всего объема построенного жилья.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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