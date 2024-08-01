Доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО в июле выросла до 67%: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик продолжает цикл статей, посвященных спросу на ипотечные кредиты в разных федеральных округах России. Ранее была рассмотрена статистика по регионам Приволжского федерального округа.
В текущем материале аналитики изучили спрос на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах Северо-Западного федерального округа в июле 2024 года, а также сравнили данные с периодом до отмены массовой льготной ипотеки.
Аналитики изучили распределение ипотечных кредитов по различным типам недвижимости: первичный и вторичный рынок квартир, ИЖС, загородные дома.
Какую недвижимость покупали в ипотеку в Северо-Западном федеральном округе
Первичный рынок (новостройки)
По данным на неполный июль 2024 года, первичный рынок в Северо-Западном федеральном округе составил примерно 19,6% ипотечных кредитов, выданных Сбером. Показатель существенно изменился по сравнению с периодом до масштабных изменений в льготной ипотеке: в первом полугодии на первичном рынке заключалось более трети сделок (36,9%).
Данный тренд отмечается также в крупнейших субъектах округа – в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Процент сделок на рынке новостроек в Северной столице снизился с 46,6% до 25,6%, а в Ленинградской области – с 37,3% до 22,2%.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
Спад пережил и рынок индивидуального строительства (ИЖС). Как и в случае новостроек, доля выдач на строящиеся жилые дома существенно уменьшилась как во всем СЗФО, так и в отдельных субъектах. По округу доля ИЖС уменьшилась с 15,6% до 5,4%, в Санкт-Петербурге – с 14,7% до 4,6%, а в Ленинградской области – с 19,2% до 6%.
Вторичный рынок (готовые квартиры)
После отмены Господдержки и существенной корректировки Семейной ипотеки доля готового жилья в структуре ипотечных выдач в СЗФО заметно выросла: показатель поднялся с 43,1% до 67%.
В крупных регионах СЗФО вторичный рынок укрепился несколько слабее – до 61,6% в Санкт-Петербурге и до 59,2% в Ленинградской области. Ранее показатели едва превышали треть ипотечных выдач.
После завершения Господдержки и изменения условий «Семейной ипотеки» доля вторичной недвижимости в СЗФО значительно увеличилась: в неполном июле по отношению к данным первого полугодия показатель вырос на 24 п.п. до 67%. Изменения отчетливо видны и в крупнейших регионах округа: в Санкт-Петербурге доля вторичного рынка увеличилась на 26,9 п.п. до 61,6%, в Ленобласти – на 21,5 п.п. до 59,2%.
Еще до отмены массовой льготной ипотеки аналитики Домклик отмечали, что в СЗФО доля вторичного рынка одна из самых высоких по сравнению с другими федеральными округами (после Северо-Кавказского и Приволжского округов).
Аналитики Домклик объясняют традиционно высокую долю вторичной недвижимости в СЗФО небольшим разрывом в ежемесячном платеже на первичном и вторичном рынках: так, в январе-июне 2024 года размер ежемесячных выплат в сегменте готового жилья был всего на 4,7% больше, чем на рынке новостроек.
Кроме того, в СЗФО есть регионы, где объем предложения на первичном рынке крайне низкий (Мурманская и Новгородская области, Республика Коми) или равен нулю (Ненецкий автономный округ). Аналитики Домклик уже отмечали этот факт в предыдущем исследовании.
Загородная недвижимость
Что касается вторичной загородной недвижимости, степень востребованности данного типа жилья также выросла во всем округе. Причем если в СЗФО доля загородных домов возросла с 2% до 4,3%, то в Санкт-Петербурге и его пригородах изменения более значительны. Так, процент сделок, заключенных на рынке вторичного загородного жилья, в Северной столице увеличился с 2,3% до 5,1%, а в Ленинградской области – с 3,2% до 8,9%.
Методология: как считали аналитики
В ходе исследования были рассмотрены ипотечные сделки Сбера в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в целом. Также был изучен спрос в других регионах округа.
Эксперты оценили распределение количества ипотечных выдач по различным типам недвижимости – первичные квартиры, вторичные квартиры, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), загородная недвижимость. Период анализа – первое полугодие (период до завершения Господдержки и масштабного изменения Семейной ипотеки) и неполный июль 2024 года (период после обновления условий льготных программ).