Продавцы квартир на вторичном рынке готовы снижать цену в среднем на 6% — аналитика Домклик
После окончания массовой льготной ипотеки и изменения условий «Семейной ипотеки» интерес к вторичной недвижимости вновь усилился. По оценкам экспертов Домклик, в июле по сравнению со вторым кварталом доля рынка готового жилья в заявках выросла с ~70% до 85%.
Аналитики выяснили, насколько сегодня распространены скидки на вторичное жилье и какой дисконт предлагают собственники при его продаже. Кроме того, эксперты рассмотрели динамику изменения величины торга за прошедший год.
Как часто продавцы готовы идти на уступки
Данные показали, что в июне 2024 года порядка трети (32,5%) собственников, которые вели продажу через Домклик, снизили стоимость квартиры в процессе заключения сделки.
В то же время во всех крупнейших регионах скидки в процессе продажи готовых квартир распространены значительно шире. Так, наибольший процент квартир, реализованных через витрину Домклик с дисконтом, отмечается в Челябинской области (55,3%), Нижегородской области (55%) и Краснодарском крае (52%).
Реже всего дисконт предоставляется в Республике Татарстан (39,8%), Красноярском крае (40,8%) и Московской области (41,2%)
На сколько можно снизить цену
Согласно данным о приобретенных квартирах через витрину Домклик, средний размер скидки на вторичном рынке РФ в июне составляет 6,2%. То есть сегодня при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн руб (медианная стоимость лота, данные Сбера) покупатель может выторговать, в среднем, около 300 тыс руб.
Однако в значительной доле мегаполисов разница между конечной ценой квартиры в объявлении и в процессе оформления ипотеки ниже. К регионам, где величина торга относительно мала, прежде всего относятся столичные регионы: Москва (3,5%), Санкт-Петербург (4%) и Московская область (4,2%). Низкие значения скидок также отмечаются в Омской (4,3%) и Свердловской (4,5%) областях.
Аналитики Домклик отметили, что в Москве в июне отмечалось сокращение размера дисконта: за месяц показатель снизился на 0,3 п.п. Эксперты связывают снижение уступчивости продавцов в столице со всеобщим ажиотажем на рынке недвижимости: в мае рост количества заявок отмечался не только в сегменте новостроек. Аналитики добавили, что приток заявок на рынке вторичного жилья был зафиксирован по всей стране (+8,1%), однако в столице он проявился особенно ярко.
Напротив, самые большие скидки предлагаются в Краснодарском крае (8,9%), Воронежской области (7,9%) и в Республике Татарстан (7,3%). Лидерство Краснодарского края аналитики связывают с традиционно низкой долей вторичного рынка: в мае его доля в общем количестве сделок составила 30%, в июне — 23%. И в отличие от Московского региона, значимого притока заявок на вторичном рынке в мае-июне не наблюдалось.
В последний месяц действия «Господдержки» и прежних условий «Семейной ипотеки» разница в ипотечных платежах на первичном и вторичном рынках в наиболее активных регионах, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, составляла порядка 20-30%.
Надо полагать, в ближайшее время разрыв будет сокращаться, что впоследствии может привести к нарастанию конкуренции между строящимся и готовым жильем. Это значит, что размер дисконта может еще увеличиться.
Как меняется дисконт
Аналитики Домклик также изучили динамику изменения дисконта по РФ за последний год в сравнении со столичными регионами.
На графике видно, что несмотря на резкое повышение ключевой ставки в июле 2023 года, величина торга по всей стране и в двух столицах не увеличилась. Напротив, в августе во всех трех случаях отмечается снижение дисконта:
- по РФ – на 0,2 п.п.
- по Москве – на 0,3 п.п.
- по Санкт-Петербургу – на 0,4 п.п.
Эксперты Домклик связывают снижение уступчивости продавцов с пиком покупательской активности: после поднятия ставок россияне стремились успеть реализовать ранее одобренные заявки и взять кредит на вторичное жилье на прежних условиях.
По мере исчерпания запаса предодобренной ипотеки спрос на вторичное жилье пошел на спад, и дисконт, в свою очередь, начал расти. Средний дисконт по РФ рос вплоть до мая 2024 года, максимальная отметка составила 6,4%. Между тем в столичных регионах ситуация не столь однозначная.
Москва
Окончание срока реализации предварительно одобренных ипотечных заявок и стремление собственников успеть продать жилье привели к тому, что в сентябре 2023 года величина дисконта резко выросла (до 3,8%). Однако уже к ноябрю — по мере приближения сезонного пика спроса — средний размер скидки вновь пошел на спад (до 3,3%).
В первые месяцы 2024 года спрос на готовое жилье снизился, что привело к дальнейшему росту уступчивости продавцов: в январе величина торга выросла до 3,9%, а к марту — уже до 4,4%. Но, как было сказано выше, к разгару ажиотажа на первичном рынке дисконт снизился до 3,5-3,8%.
Санкт-Петербург
Как и на московском рынке вторичного жилья, в сентябре стремление продавцов удержать покупателей привело к росту величины дисконта (до 3,9%). Далее на протяжении всего 4-го квартала уровень дисконта планомерно снижался: средний размер скидки колебался в пределах 3,5-3,7%.
В феврале размер скидки снизился до 3,2%. По всей видимости, росту уверенности продавцов способствовали ужесточения в сегменте льготной ипотеки. Аналитики Домклик, отметили, что, действительно, на фоне введенных в конце 2023 года ограничений в условия «Господдержки» в феврале 2024 года был отмечен рост количества сделок на вторичном рынке.
К марту рынок вышел на равновесие после нововведений в сегменте льготной ипотеки, и спрос на вторичное жилье продолжил снижение. Как итог, величина торга увеличилась до 3,7-3,8%. Но в преддверии пика покупательской активности (май 2024 года), когда спрос начал расти во всех сегментах, размер скидок вновь снизился до 3%.
Как считали размер дисконта
В рамках исследования были рассмотрены квартиры на вторичном рынке, приобретенные в ипотеку Сбера через витрину Домклик. Такие сделки составляют порядка 70% всех выдач Сбера на рынке готовых квартир.
Величина скидки (дисконт, величина торга) рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека (данные Сбербанка), и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении перед продажей (данные витрины Домклик). Далее проводилось усреднение (определялось среднее арифметическое) по выбранному региону. При усреднении учитывались только положительные значения дисконта.
Параметр отражает, насколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки или насколько они готовы идти на уступки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Распространенность скидок на вторичном рынке рассчитывалась как отношение количества квартир, приобретенных с положительной скидкой, к общему количеству квартир, приобретенных через витрину Домклик.
В исследовании приводятся данные июня 2024 года (последний полный месяц) для крупнейших регионов и для РФ в целом. Также в исследовании представлена динамика величины скидки за период с июля 2023 года по июнь 2024.
Скоро дисконт на вторичном рынке прекратится, поскольку продавцы посчитают, что дальше падать некуда.
Да больше гораздо, я покупал неделю назад, так мы в Подмосковье требовали скидку не меньше 30%, и многие продавцы соглашались, т.к. продают уже годами.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим опытом. В рамках исследования были рассмотрены квартиры на вторичном рынке, купленные в ипотеку Сбера через Домклик. 6 % — это средний размер скидки на вторичном рынке России. Но есть регионы и с высоким уровнем скидки: Краснодарский край (8,9%), Воронежская область (7,9%) и Республика Татарстан (7,3%). Статистика приведена за июнь 2024, и как только будут новые аналитические данные, расскажем об этом в журнале и социальных сетях.