Аналитики Домклик исследовали спрос на ипотеку в регионах Приволжского округа
Аналитический центр Домклик начинает цикл исследований, посвященных рынку недвижимости в различных федеральных округах России. В этой статье эксперты рассмотрели ипотечные сделки в крупнейших регионах Приволжского федерального округа, которые традиционно входят в топ наиболее активных.
В рамках исследования аналитики оценили востребованность разных типов недвижимости (квартиры на первичном и вторичном рынке, ИЖС, загородная недвижимость). Также эксперты изучили стоимость жилья в ПФО.
Методология: как и что изучали аналитики
Предметом анализа стали ипотечные сделки Сбера, заключенные в Приволжском федеральном округе (ПФО) и регионах округа, в которых есть города-миллионники – в Нижегородской области, Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Самарской области.
Также суммарно были рассмотрены данные по другим регионам федерального округа. В рамках каждого субъекта и ПФО в целом было изучено распределение выдач по основным типам недвижимости (первичные квартиры, вторичные квартиры, ИЖС, загородная недвижимость). В исследовании рассматривались данные за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Дополнительно аналитики Домклик посчитали стоимость жилья в ПФО и каждом рассмотренном регионе (данные из объявлений на сайте Домклик, актуальных на начало июля 2024 года). В исследовании указаны следующие цены:
- стоимость стандартной квартиры на первичном и вторичном рынке (произведение медианной стоимости квадратного метра и медианной площади выставленных квартир в ПФО – 50 кв. м);
- стоимость стандартного загородного дома (произведение медианной стоимости квадратного метра и медианной площади домов в ПФО – 100 кв. м).
Какие типы недвижимости востребованы в Приволжском округе
Первичный рынок
По итогам первого полугодия 2024 года, лишь 28% всех выдач Сбера в ПФО пришлось на первичный рынок. При этом востребованность строящегося жилья по стране оказалась выше (32,4%). Хотя доля новостроек в структуре ипотечных выдач в ПФО выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года (+8 п.п.), рост оказался меньше, чем в среднем по стране (+8,7 п.п.).
Интересно, что разрыв в стоимости квадрата на первичном и вторичном рынках также больше, чем по стране в целом. Если показатель в ПФО в начале июля 2024 года равен 43,7%, то значение по РФ составляет 37,7%.
Наибольшая доля первичного рынка среди крупных субъектов ПФО – в Пермском крае (26,7%) и Самарской области (25,7%). Причем наибольший рост доли новостроек в общем количестве кредитов также зафиксирован в Самарской области (+9,6 п.п. с января-июня 2023 года).
Наименьший процент новостроек в структуре выдач наблюдается в Нижегородской области (21,3%). Здесь же годовой прирост доли первичного рынка оказался самым скромным (+4,7 п.п.).
Вторичный рынок
На вторичную недвижимость по-прежнему приходится наибольшая доля выданных кредитов в ПФО: в первой половине 2024 года заемщики заключили в данном сегменте 47% сделок. В целом по РФ востребованность готового жилья ниже (42,3%). По сравнению с январем-июнем 2023 года, показатель в ПФО снизился на 24 п.п., что сопоставимо со снижением по всей РФ (-23,1 п.п.).
Среди крупнейших регионов ПФО наибольший процент вторичной недвижимости в общем количестве выданных кредитов – в Нижегородской области (55,8%). Здесь же доля готового жилья показала наименьшее снижение (-16,7 п.п.).
В Республиках Татарстан и Башкортостан зафиксирована наименьшая доля вторичного рынка (39,3% и 42,1% соответственно), а спад востребованности готового жилья оказался наиболее существенным (на 31,6 п.п. и 28,3 п.п. соответственно). Такие показатели можно объяснить перетоком спроса на рынок ИЖС: его доля в данных регионах по сравнению с другими крупными субъектами ПФО увеличилась больше всего за последний год (+24,9 п.п. и +22,2 п.п. соответственно).
Анализируя статистику поданных заявок по Приволжскому округу мы видим, что после завершения Господдержки и изменения условий Семейной ипотеки доля вторичного рынка возросла. Если в марте и апреле – в период до начала ажиотажа на первичном рынке – доля заявок на готовое жилье составляла 76-79%, то в первую половину июля показатель достиг 88%. Полагаю, что в ближайшее время в этом округе привлекательность вторичного жилья будет только расти.
Рынок ИЖС
В первом полугодии 2024 года наблюдался повышенный спрос на строящиеся частные жилые дома: в ПФО доля выдач на индивидуальное строительство составила 21,4% (по РФ – 19%). В округе прирост показателя с января-июня 2023 года был равен 15,6 п.п. (по РФ - +13,3 п.п.).
Среди крупнейших регионов самая высокая доля сделок на рынке ИЖС зафиксирована в Республиках Татарстан (33%) и Башкортостан (29,9%). Они занимают 4-ю и 3-ю строчку соответственно по количеству выдач на ИЖС среди всех субъектов РФ.
В Республиках Татарстан и Башкортостан также отмечается наибольший прирост доли ИЖС среди других крупных регионов ПФО – на 24,9 п.п. и 22,2 п.п. соответственно.
Наименьшая доля ИЖС в общем количестве выданной ипотеки – в Самарской (16%) и Нижегородской области (17,9%). В этих же регионах прирост сегмента ИЖС в структуре спроса оказался наименее существенным (+12,9 п.п. и +11,6 п.п. соответственно). По мнению аналитиков Домклик, причина невысокой востребованности строящихся домов кроется в осведомленности населения о льготной ипотеке на рынке ИЖС. Так, менее трети жителей Самарской области знают о возможности строительства дома по льготной программе.
Загородная недвижимость
В ПФО доля выдач на загородную недвижимость оказалась более скромной (1,7%), чем в целом по стране (4%). С первого полугодия 2023 года значения практически не изменились: +0,2 п.п. и +0,7 п.п. соответственно.
В крупных регионах значение параметра колеблется от 1% до 2%. Его прирост не превышает 0,5%.
За какую цену предлагают купить жильё в Приволжском округе
Анализ объявлений на сайте Домклик по состоянию на начало июля показал, что стандартная квартира на первичном рынке ПФО (50 кв.м.) обойдется в 6,8 млн рублей. Среди регионов с городами-миллионниками наиболее дорогие объекты продаются в Республике Татарстан и Нижегородской области (9,3 млн руб.), а наиболее дешевые – в Самарской области (5,8 млн).
Квартиры на вторичном рынке стоят 4,7 млн рублей. Наибольшая стоимость зафиксирована в Республике Татарстан (6,5 млн руб.), а наименьшая – в Пермском крае (3,9 млн руб.).
Загородные дома ПФО можно купить за 5,3 млн рублей. Самые дорогие варианты – снова в Республике Татарстан (6,8 млн руб.). Самые дешевые – в Пермском крае (5 млн руб.).