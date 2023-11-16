Землю под аварийными домами хотят выделять под ИЖС по всей России
Выделять землю под аварийными домами под частное строительство предложили во всех российский городах вне зависимости от численности их населения. Такой законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Пермского края.
На сегодняшний день закон «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» регламентирует предоставление участков, оставшихся от ветхого жилья под ИЖС только в городах с населением до 30 тыс. человек. В иных случаях землю можно использовать для возведения инфраструктурных и соцобъектов.
Авторы инициативы обращают внимание, что в Пермском крае аварийные дома зачастую расположены в зонах малоэтажной застройки, а большинство участков не подходят для строительства крупных объектов. В связи с этим законодатели предлагают расширить возможности использования земли независимо от численности населения.
Рекорд выдач ипотеки на ИЖС — аналитика Домклик
Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, рынок индивидуального жилищного строительства продемонстрировал существенный скачок спроса: в октябре количество выдач в Сбере возросло до рекордных 14,6 тыс. (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3%).
Эксперты полагают, что приток спроса на рынок ИЖС объясняется ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с лотами на первичном и вторичном рынках.