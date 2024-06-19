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Новости
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В Минфине дали прогноз по ситуации на рынке ипотеки после сокращения госпрограмм

Дата публикации: 19 июн 2024
В Минфине дали прогноз по ситуации на рынке ипотеки после сокращения госпрограмм

Минфин России не ожидает катастрофического падения выдач жилищных кредитов в 2024-2025 годах в связи с завершением массовой льготной ипотеки. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики министерства Ольга Болтрукевич.

1 июля перестанет действовать программа «Господдержка». Кроме этого, должны измениться условия «Семейной ипотеки».

«Мы периодически слышим какие-то катастрофические прогнозы по падению рынка в 2024 и 2025 году. Наши прогнозы говорят о том, что никакой катастрофы случиться не должно. То есть мы видим именно коррекцию объемов выдачи ипотечных кредитов конкретно в сегменте ДДУ — нас в первую очередь интересует рынок новостроек. Он (размер коррекции — ред.) должен составить до 20% к уровню 2023 года», — сказала Болтрукевич в ходе круглого стола на Domclick Digital Day.

Она напомнила, что итоги 2023-го были рекордными с точки зрения выдач по сравнению с 2022-м и 2021-м. И сейчас, по ее словам, ситуация на рынке ипотеки нормализуется.

Этот прогноз учитывает завершение массовой льготной ипотеки в июле и IT-ипотеки в декабре 2024 года, добавила Болтрукевич.

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Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
М
Маргарита М.
20 июн 2024

И что дальше ? Снова ждать когда цены упадут вверх? А как будет с 450 тр?

Домклик
03 июл 2024

Маргарита М.здравствуйте. Мы будем держать своих читателей в курсе всех новостей рынка.

Что касается субсидии для многодетных: окончательные условия субсидии после изменений еще неизвестны. Ждем, когда внесут изменения в Постановление Правительства РФ № 1170.

А
Александр Т.
20 июн 2024

А вот если этой самой Болтрукевич снизить зарплату и прочие выплаты/подношения на 20% - она тоже сочтёт это некатастрофичным?!

П
Пользователь
20 июн 2024

Айти также нужно завершать. Дают каждой швее и парикмахерам программистов. И кого вы кормитЕ? Нужно давать серьезным прогерам минимум от мидла, со специализированным образованием и стажем 10 лет.

Домклик
27 июн 2024

Пользовательдобрый день. Спасибо, что поделились своим мнением.

Г
Гульназ Х.
04 июл 2024

Пользовательэто как? Я тоже хочу стать швеей программиста 🤣 и взять айти ипотеку

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