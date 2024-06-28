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Новости
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Россияне назвали лучшие города для покупки жилья

Дата публикации: 28 июн 2024
Россияне назвали лучшие города для покупки жилья

Почти половина (45%) опрошенных россиян считают, что выгоднее всего приобретать квартиру в Москве. К такому выводу пришли аналитики Домклик и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Четверть респондентов назвали такие города, как Сочи и Санкт-Петербург. Они получили 26% и 25% голосов соответственно. Также участники опроса выделили следующие города:

  • Краснодар (14%);
  • Казань (9%);
  • Калининград (8%);
  • Нижний Новгород (6%);
  • Екатеринбург (5%);
  • Новосибирск (4%);
  • Тюмень и Самару (по 3%);
  • Ростов-на-Дону и Челябинск (2%);
  • Волгоград, Омск, Уфу, Воронеж и Пермь (по 1%).

Кроме этого, 12% опрошенных, которые выбрали вариант «другое», заявили, что выгоднее всего покупать квартиру в Хабаровске и Владивостоке. Вместе с тем 23% россиян полагают, что сейчас приобретать недвижимость не стоит.

Аналитики также выяснили причины, по которым респонденты считают покупку недвижимости в этих городах выгодной. Так, 61% уверен, что в этих населенных пунктах проще сдать жилье в аренду, 59% — из-за развитой инфраструктуры, 44% — с расчетом на будущие инвестиции.

Также 41% участников исследования полагают, что в этих городах будет проще продать квартиру, а 17% указали на выгодную цену. Как отметили аналитики, полученные данные подтверждает и статистика ипотечных сделок Сбера. Больше всего в 2024 году их заключили в Москве и области — 13,4% от всего числа по стране. На второй позиции Краснодарский край с 5,1%, на третьей — Санкт-Петербург с 4,4%.

В исследовании участвовали 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

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10 лучших городов для жизни в России

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
01 июл 2024

Естественно лучше всего в Москве, но и в разы дороже. Москва сейчас лучший город Земли.

А
Анна М.
28 июн 2024

Всегда надо находить жильё через сарафанное 📻Радио, т. к. постоянно замечаю что многие предлагают дешевле рыночной стоимости, пробуйте,

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