Россияне назвали лучшие города для покупки жилья
Почти половина (45%) опрошенных россиян считают, что выгоднее всего приобретать квартиру в Москве. К такому выводу пришли аналитики Домклик и сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Четверть респондентов назвали такие города, как Сочи и Санкт-Петербург. Они получили 26% и 25% голосов соответственно. Также участники опроса выделили следующие города:
- Краснодар (14%);
- Казань (9%);
- Калининград (8%);
- Нижний Новгород (6%);
- Екатеринбург (5%);
- Новосибирск (4%);
- Тюмень и Самару (по 3%);
- Ростов-на-Дону и Челябинск (2%);
- Волгоград, Омск, Уфу, Воронеж и Пермь (по 1%).
Кроме этого, 12% опрошенных, которые выбрали вариант «другое», заявили, что выгоднее всего покупать квартиру в Хабаровске и Владивостоке. Вместе с тем 23% россиян полагают, что сейчас приобретать недвижимость не стоит.
Аналитики также выяснили причины, по которым респонденты считают покупку недвижимости в этих городах выгодной. Так, 61% уверен, что в этих населенных пунктах проще сдать жилье в аренду, 59% — из-за развитой инфраструктуры, 44% — с расчетом на будущие инвестиции.
Также 41% участников исследования полагают, что в этих городах будет проще продать квартиру, а 17% указали на выгодную цену. Как отметили аналитики, полученные данные подтверждает и статистика ипотечных сделок Сбера. Больше всего в 2024 году их заключили в Москве и области — 13,4% от всего числа по стране. На второй позиции Краснодарский край с 5,1%, на третьей — Санкт-Петербург с 4,4%.
В исследовании участвовали 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны.
10 лучших городов для жизни в России
Естественно лучше всего в Москве, но и в разы дороже. Москва сейчас лучший город Земли.
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