Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
11K

Главный аналитик Сбера поделился прогнозом по ключевой ставке в 2024 году

Дата публикации: 19 июн 2024
Главный аналитик Сбера поделился прогнозом по ключевой ставке в 2024 году

Центральный банк России с большой вероятностью повысит ключевую ставку на ближайшем заседании. Таким мнением поделился директор Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников, выступая на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту повышение ставки в июле выглядит абсолютно неизбежным. Вопрос: насколько оно будет большим? Вероятность, что оно ограничится 1 процентным пунктом до конца года, кажется тоже нулевой. Может, в июле 1% и ограничится, но надо понимать, что у нас почти всё движется двузначными темпами: зарплаты растут, например, и к ним начинает подтягиваться инфляция.

Фото эксперта
Михаил Матовников
директор Центра финансовой аналитики Сбербанка

В июне Совет директоров Банка России в очередной раз сохранил ключевую ставку — 16% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. 

Читайте также: Центробанк назвал условия для снижения ставок по рыночной ипотеке

Новости
Курс недвижимости
Domclick Digital Day
Ключевая ставка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
Е
Елена Х.
21 июн 2024

Тоже так думаю.могу работать главным аналитиком банка

П
Пользователь
20 июн 2024

Давать прогноз в Петербурге - не сбудется, т.к.это недогород меланхоликов с отвратительной инфраструктурой.

Домклик
25 июн 2024

Пользовательдобрый день! Благодарим, что поделились своим мнением)

П
Пользователь
19 июн 2024

Каким образом я должна приобрести жильё?Ставка огромная!И никакой господдержки мне не подходит!

И почему для обычных людей не придумать нор альную ставку,не в е же мы ИТ спецы

П
Пользователь
19 июн 2024

От куда данные?

Домклик
21 июн 2024

Пользовательздравствуйте! Здесь своим мнением поделился с нами директор Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников.

Рекомендуем
Исследование Домклик: в мае спрос на льготную ипотеку вырос до рекордных 63%
2K
Скидка 0,5% по ипотеке Сбера на Домклик теперь и для новостроек
4K
В России могут продлить IT-ипотеку
9K
Cбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
41K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
897
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал