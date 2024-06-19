Главный аналитик Сбера поделился прогнозом по ключевой ставке в 2024 году
Центральный банк России с большой вероятностью повысит ключевую ставку на ближайшем заседании. Таким мнением поделился директор Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников, выступая на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
К настоящему моменту повышение ставки в июле выглядит абсолютно неизбежным. Вопрос: насколько оно будет большим? Вероятность, что оно ограничится 1 процентным пунктом до конца года, кажется тоже нулевой. Может, в июле 1% и ограничится, но надо понимать, что у нас почти всё движется двузначными темпами: зарплаты растут, например, и к ним начинает подтягиваться инфляция.
В июне Совет директоров Банка России в очередной раз сохранил ключевую ставку — 16% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.
Тоже так думаю.могу работать главным аналитиком банка
Давать прогноз в Петербурге - не сбудется, т.к.это недогород меланхоликов с отвратительной инфраструктурой.
Пользовательдобрый день! Благодарим, что поделились своим мнением)
Каким образом я должна приобрести жильё?Ставка огромная!И никакой господдержки мне не подходит!
И почему для обычных людей не придумать нор альную ставку,не в е же мы ИТ спецы
От куда данные?
Пользовательздравствуйте! Здесь своим мнением поделился с нами директор Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников.