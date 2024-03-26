В Сбере можно оформить льготную ипотеку на покупку жилья у ИП
Теперь в Сбере можно оформить льготную ипотеку на покупку готового или строящегося жилья у продавцов и инвесторов – индивидуальных предпринимателей.
Напомним, что с 11 января 2024 года в связи со вступлением в силу постановления Правительства России в Сбербанке изменились условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жильё — такие кредиты предоставляются только на покупку квартир у определённых застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования.
С 14 февраля 2024 года продавцы и инвесторы – индивидуальные предприниматели могут участвовать в программе субсидирования льготной ипотеки от Сбера. Ранее такая возможность была доступна только юридическим лицам.
Как работает программа субсидирования для ИП
В рамках программы инвестор или продавец предоставляет банку субсидии — денежное возмещение недополученных доходов для предоставления специальных условий оформления по жилищным кредитам, заложенных в правилах программы.
Участником программы субсидирования может стать индивидуальный предприниматель, который является стороной по сделке — в роли инвестора или продавца.
Другие условия:
- ИП — первый и единственный собственник объекта
- право собственности зарегистрировано после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
- объект недвижимости построен в связи с осуществлением ИП деятельности по строительству (может быть как основной, так и дополнительной)
- дата внесения записи о виде деятельности должна быть не позднее даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления о соответствии построенного/реконструированного объекта
К каким государственным программам применяются новые условия
- Господдержка (только по договору купли-продажи)
- Семейная ипотека
- Дальневосточная ипотека
- Арктическая ипотека
- Ипотека для IT
Оформление сделки проходит по договору купли-продажи или по договору уступки прав требования.
Какой объект можно купить
- квартира в многоквартирном доме
- жилой дом/дом блокированной застройки с земельным участком, на котором он расположен (только по договору купли-продажи)
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