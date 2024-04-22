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Ставку по «Семейной ипотеке» для заемщиков с детьми от 6 лет могут поднять до 12%

Дата публикации: 22 апр 2024
Ставку по «Семейной ипотеке» для заемщиков с детьми от 6 лет могут поднять до 12%

Российские власти обсуждают условия продления льготной программы «Семейная ипотека» после 1 июля. Одно из предложений — повышение ставки для семей с детьми старше 6 лет вдвое, до 12%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину.

Программа действует до конца июня этого года. Продлить ее до 2030-го поручил президент России Владимир Путин. При этом для семей с детьми до 6 лет ставка останется прежней — 6%.

Для тех, у кого дети старше, условия должны измениться. Соответствующие предложения разрабатывает Минфин.

«Сейчас обсуждается несколько вариантов, один из них — повышение ставки до 12% для семей с детьми старше шести лет. Причем такой уровень обсуждается для всего срока, до 2030 года», — отмечает газета.

Как пояснил собеседник «Известий», это значение выглядит оптимально, поскольку ставка ниже не позволит добиться того, чтобы «Семейная ипотека» стала более адресной и ее брали именно те, кому необходимо улучшить жилищные условия.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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