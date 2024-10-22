Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Число парковочных мест возле жилых домов могут сократить

Новости
22 окт 2024
718
Число парковочных мест возле жилых домов могут сократить

Количество машино-мест рядом с многоквартирными домами экономкласса могут уменьшить с 2026 года. Об этом пишут «Известия».

«Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса», — говорится в материале.

Это должно помочь развитию общественного транспорта и уменьшить количество авто.

Планируется, что Минстрой, МВД и Минтранс подготовят соответствующие поправки к декабрю 2025-го. А вступить в силу они могут в 2026 году.

Материалы по теме:

Как правильно парковаться во дворе жилого дома

Новости
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как получить доступ к трансляции видеокамер во дворе
08 июн 2024
15K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
31 авг 2024
57K
Как заменить лифт в доме
06 окт 2024
6K
Двор под контролем: зачем оформлять придомовую землю в собственность и как это сделать
16 окт 2024
90K
Актуальное
Сбер и «Донстрой» сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
сегодня 13:30
687
Парковки в Москве 4 ноября будут бесплатными
сегодня 11:04
46
Главное за неделю с 28 октября по 2 ноября 2024 года
сегодня 11:00
3K
Более 50% жителей многоэтажек не знают о заработке на общем имуществе
вчера 17:28
1K
Письмо

Рассылка Журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал