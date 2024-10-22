Число парковочных мест возле жилых домов могут сократить
22 окт 2024
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Количество машино-мест рядом с многоквартирными домами экономкласса могут уменьшить с 2026 года. Об этом пишут «Известия».
«Минстрой 11 октября внес в правительство дорожную карту по совершенствованию парковок в России. Она определяет два крупных направления работы, а именно широкое внедрение платных паркингов в регионах с одновременным сокращением парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса», — говорится в материале.
Это должно помочь развитию общественного транспорта и уменьшить количество авто.
Планируется, что Минстрой, МВД и Минтранс подготовят соответствующие поправки к декабрю 2025-го. А вступить в силу они могут в 2026 году.
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