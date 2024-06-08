Как получить доступ к трансляции видеокамер во дворе
Узнать, что происходит во дворе или подъездах многоквартирного дома, можно с помощью камер видеонаблюдения. Однако доступ к записям имеют далеко не все. Разрешат ли их получить, зависит от того, кто устанавливал систему. Как, кому и с каких камер допустимо смотреть архив наблюдения — рассказываем в статье.
Законно ли видеонаблюдение во дворе
Видеонаблюдение во дворе разрешено, если оно организовано в соответствии с законами Российской Федерации.
Что такое персональные данные
Эту область регулируют следующие положения:
- В Конституции закреплено право на неприкосновенность частной жизни.
- В Гражданском кодексе есть статья 152.2, которая запрещает сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни граждан: происхождении, месте жительства или пребывании, личной жизни (семейной в том числе).
- Закон о персональных данных не разрешает распространять их без разрешения того, кому они принадлежат. Так называется информация, которая прямо или косвенно указывает на конкретного гражданина. В том числе это биометрические данные — особенности внешности, по которым можно установить личность. Согласие на распространение сведений (а также хранение и использование) должно быть письменным. Что такое персональные данные, эксперты Домклик объяснили здесь.
Если видеонаблюдение организовано таким образом, что эти положения не нарушаются, оно законно.
Дополнительные требования
Видеонаблюдение не должно быть скрытым — на это указывает статья Конституции о неприкосновенности частной жизни. Нарушение этого положения влечет наступление уголовной ответственности. Именно поэтому в местах, где ведется видеонаблюдение, устанавливают специальные предупреждающие таблички.
Кроме этого, съемка может проводиться только для определенных целей, которые не противоречат законодательству: для безопасности и сохранности имущества, например. То есть, если наблюдение ведется за неопределенным кругом лиц, согласие на подтверждение персональных данных гражданина не требуется. Но только если его фото или видео не является центром внимания.
Кто может устанавливать камеры
Видеонаблюдение может быть установлено по желанию управляющей компании (или ТСЖ), оператором связи или в рамках федеральной программы. Во всех случаях при ведении съемки должны висеть предупреждающие знаки — в противном случае оно незаконно.
В рамках федеральной программы местные власти устанавливают камеры за свой счет. Чтобы организовать безопасность и облегчить поимку нарушителей (если таковые будут). Согласно статистике, записи с таких камер нужны, чтобы отследить тех, кто повредил автомобиль, украл детскую коляску, источник возгорания, а также в случае ограбления квартиры или при уличной драке. О том, как получить эти записи, расскажем далее.
Зачем нужно видеонаблюдение
Видеонаблюдение повышает уровень безопасности. При необходимости архив записей может помочь установить личность преступника или время совершения преступления. Камеры не всегда дают четкое изображение, но создают зацепки для правоохранительных органов, что, в свою очередь, повышает раскрываемость преступлений.
Как соотносятся закон и видеонаблюдение во дворе
Двор или придомовая территория относятся к общедомовому имуществу. Закона, который регулирует обстоятельства видеозаписи во дворах, нет. Но если ориентироваться на вышеизложенные нормативные акты, то главное — чтобы все, кто может попасть на запись видеокамеры, знали об этом.
Таблички о том, что ведется видеонаблюдение, именно для этого. Тогда, если человек не хочет попасть на камеру, он может изменить маршрут. Если же он свободно проходит под камерой, о которой есть предупреждение, значит, он не против этого.
Но дальше есть нюансы. Если человека можно опознать на видеозаписи, ситуация рассматривается с точки зрения закона о персональных данных. Напомним, он запрещает предоставлять информацию о человеке без его согласия. Это касается в том числе камер, установленных с согласия жильцов и оплачиваемых ими же.
Потому что обнародование (передача) этих сведений нарушает статью о неприкосновенности частной жизни. За это предусмотрено существенное наказание — штраф в 200 тысяч рублей или заключение сроком до двух лет (статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Как проверить, чьи камеры
Так как установка камер может происходить за счет жильцов или же городского бюджета, прежде чем требовать записи, нужно знать, у кого их запрашивать. В Москве через Портал открытых данных можно выяснить, есть ли камеры по вашему адресу (во дворе или подъезде).
Если через этот сервис (в Москве) камера не нашлась, то, возможно, ее устанавливали жильцы дома. Тогда нужно уточнить в управляющей компании, на каком основании это сделано. Если камеры стоят вне федеральной программы, значит, их установили по итогам общего собрания жильцов. Собрание необходимо проводить в соответствии с четким регламентом — если кто-то из жильцов не согласен с установкой камер, его нельзя заставить оплачивать эту услугу.
Камеры, установленные жильцами
Камеры видеонаблюдения, установленные по итогам общего собрания собственников на общедомовой территории и оплачиваемые жильцами, — не то же самое, что устройства, которые следят за порядком в рамках федеральной программы. Записи с таких камер могут храниться на сервере, который утвержден как основной согласно решению собрания жильцов.
Архив может собираться и храниться на пункте охраны. Если его нет, то должен быть «хранитель», утвержденный общим собранием жильцов. Тогда записи можно запросить у него. Лучший вариант — обратиться в управляющую компанию. Даже если она нанимала подрядчика, у УК будут контакты. Если нет прямых контактов, в управляющей компании подскажут, к кому обратиться.
Но даже если жильцы платят за установку и обслуживание камер, то записи не являются их собственностью. Для предоставления видеоархива должны быть веские основания. Например, выявленные законодательные нарушения. Для их подтверждения может понадобиться запрос от правоохранительных органов.
Камеры, установленные по федеральной программе
Местные власти (В Москве, в частности) могут устанавливать камеры видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов за свой счет. Это необходимая часть обеспечения безопасности пространства. Благодаря этим данным можно преследовать правонарушителей и вандалов. Но доступ к этим данным для граждан закрыт. Его могут получить только сотрудники правоохранительных органов.
Планируя обращение в архив видеозаписей, нужно иметь в виду, что они попадают в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Хранятся они там всего пять суток. Чтобы успеть получить запись, нужно оставить заявку в центре. Для правильной обработки обращения потребуются время и адрес, по которому произошло потенциальное правонарушение. Заявку зарегистрируют, и ее номер нужно указать в заявлении, которое предполагается подать в полицию о совершенном правонарушении.
Записи, на которые оформлено обращение, доступны дольше пяти суток — 30 дней. Но самостоятельно их получить нельзя, архив предоставляют только по запросу правоохранительных органов.
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