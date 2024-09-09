Эксперт рассказал, чем грозит занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи
Вместе с экспертом рассказываем, что такое занижение стоимости недвижимости в договоре, и почему это может быть опасно для покупателей и продавцов.
Что такое занижение стоимости недвижимости
Риелторы часто сталкиваются с ситуацией, когда одна из сторон сделки предлагает указывать в документах не всю стоимость жилья, а лишь ее часть. Ну, например, вместо пяти миллионов только два с половиной. Таким образом продавец пытается снизить налог с продажи, покупателем же движет желание не афишировать свои доходы.
Казалось бы, ну что страшного в том, что в бумагах не прописана вся стоимость — ведь здесь работает принцип свободы договора, предусмотренный законом.
Продавец может указать в договоре любую цифру, какую ему вздумается, после заключить с покупателем дополнительное соглашение, а факт конечного расчета подтвердить расписками. Однако, такой способ купли-продажи опасен для обеих сторон. Чем? Давайте разбираться.
Начну с того, что каждый договор купли продажи фиксируется в Росреестре. А это значит, что стоимость, прописанная в договоре, — единственно верная для государства и суда. И если вдруг будет спорная ситуация, во внимание примется только та сумма, которая была прописана в зарегистрированном договоре.
Занижение стоимости недвижимости: чем рискует покупатель
Как известно, покупатель — это наиболее уязвимая сторона любой сделки, тем более, если договор заключается с заниженной ценой.
Во-первых, в случае какого-либо судебного разбирательства такой покупатель, скорее всего, не будет признан судом добросовестным покупателем, так как сознательно вступил в сговор и нарушил закон. Во-вторых, суд может признать эту сделку недействительной и покупателю придется вернуть квартиру, а продавцу — только ту сумму, которая указана в договоре.
Доказать, что была выплачена другая сумма, практически невозможно. В результате покупатель останется и без части денег, и без недвижимости. Еще один малоприятный аспект для покупателя заключается в невозможности получить имущественный вычет на полную стоимость объекта недвижимости. Он может получить вычет только на ту сумму, которая указана в договоре.
Кроме того, если возникнет необходимость продать квартиру до завершения налогооблагаемого периода — это 3 года — разница между будущей реальной стоимостью и ценой, указанной в предыдущем договоре купли-продажи, будет весьма существенной, что означает большую сумму налога с продажи.
Занижение стоимости недвижимости: риски для продавца
Как и покупатель, продавец может потерять в деньгах. Как это происходит?
А происходит это на этапе передачи денег с использованием банковской ячейки. Продавец заключает с покупателем договор аренды банковской ячейки, в которую покупатель в его присутствии закладывает сумму, равную реальной стоимости квартиры.
Продавец рассчитывает, что он получит всю сумму, заложенную в ячейку, после того, как Росреестр зарегистрирует переход права собственности на покупателя. Но может случиться так, что срок аренды ячейки истечет, а регистрация перехода права собственности так и не наступит.
Тогда покупатель получит доступ к деньгам, но у него останется и подписанный продавцом договор, в котором указана заниженная стоимость. Далее недобросовестный покупатель может обратиться в суд и по суду потребовать зарегистрировать право собственности на свое имя, оплатив при этом только цену по договору.
Кроме того, заниженная стоимость квартиры может вызвать подозрения у налоговых органов или банка, который увидит это в оценочных документах и сообщит «куда следует». Поэтому не рекомендуется указывать цену ниже 70% от кадастровой стоимости. И если цена, указанная в договоре, все же ниже кадастровой стоимости, после проверки налог может быть доначислен.
Если вы по какой-то причине не хотите указывать всю стоимость своей недвижимости, прислушайтесь к советам юристов — они отмечают, что отклонение в цене жилья не является существенным в пределах 20% от рыночной стоимости. Стоит ли здесь идти на уменьшение или увеличение процентов — решать вам. Но помните о рисках и последствиях своего выбора.
Сбер препятствует заключению договоров с заниженой стоимостью?
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Можно задать вопрос о продаже помещения по заниженной цене ?
Павел К.здравствуйте! Какой у вас вопрос?
Домкликподскажите пожалуйста, вот я купил заброшенное нежилое помещение у администрации города за 400 тыс. руб. А у него оказывается кадастровая стоимость 10млн. руб. Соответственно ежегодные налоги мне платить от этой суммы. Я хочу продать это помещение тоже за 400тыс. по истечении 3 лет. Мне налог с продажи надо будет заплатить от цены продажи или все равно от кадастровой стоимости ?
Павел К.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить в службе поддержки ФНС России.
Павел К.а в каком городе помещение?