Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых
Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор также добавил, что эта цель предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Отмечается, что Банк России примет дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом инфляционных ожиданий, перестройки экономики, а также оценивая внутренние и внешние риски.
Домклик писал, что 15 августа Центробанк резко поднял ключевую ставку до 12%. Сбер заблаговременно оповестил заёмщиков о том, что в течение недели они могут оформить кредиты на прежних условиях, — это привело к массовой подаче заявок на приобретение готового жилья в ипотеку. Кроме того, после повышения ключевой ставки до 12% произошло перетекание спроса со вторичного рынка на первичный, где действуют льготные программы.