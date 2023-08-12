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Центробанк выпустил прогноз по ключевой ставке на несколько лет вперёд

Дата публикации: 12 авг 2023
Центробанк выпустил прогноз по ключевой ставке на несколько лет вперёд

Центробанк России опубликовал прогноз по ключевой ставке на ближайшие несколько лет.

Так, при условии сохранения инфляции на уровне 4% ставка составит:

  • в 2023 году — 7,9–8,3%,
  • в 2024 году — 8,5–9,5%;
  • в 2025 году — 6,5–8,5%;
  • в 2026 году — 5,5-6,5%.

Сейчас ставка Центробанка — 8,5%. В сентябре Центробанк с большой долей вероятности рассмотрит возможность повышения ключевой ставки. Это связано с необходимостью стабилизировать инфляцию на уровне 4%, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

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Ставки
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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