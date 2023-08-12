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Центробанк выпустил прогноз по ключевой ставке на несколько лет вперёд
Дата публикации: 12 авг 2023
Центробанк России опубликовал прогноз по ключевой ставке на ближайшие несколько лет.
Так, при условии сохранения инфляции на уровне 4% ставка составит:
- в 2023 году — 7,9–8,3%,
- в 2024 году — 8,5–9,5%;
- в 2025 году — 6,5–8,5%;
- в 2026 году — 5,5-6,5%.
Сейчас ставка Центробанка — 8,5%. В сентябре Центробанк с большой долей вероятности рассмотрит возможность повышения ключевой ставки. Это связано с необходимостью стабилизировать инфляцию на уровне 4%, сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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