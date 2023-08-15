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Новости
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Центробанк поднял ключевую ставку до 12%

Дата публикации: 15 авг 2023
Центробанк поднял ключевую ставку до 12%
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Совет директоров Центробанка РФ на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 12% годовых.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — отметили в Центробанке.

Когда следующее заседание Банка России по ключевой ставке

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Влияет ли ключевая ставка Центробанка на ставки по ипотеке

Да. Ключевая ставка ЦБ оказывает прямое воздействие на ипотечные ставки в банках.

Как зафиксировать низкую ставку по ипотеке

Если вы решили купить недвижимость в ипотеку Сбера, подачу заявки лучше не откладывать на потом. Отправьте заявку на ипотеку сейчас, а после одобрения в банке ваша низкая ставка будет зафиксирована на 90 дней.

Подать заявку на ипотеку

За эти 90 дней вы сможете найти подходящую недвижимость, согласовать сделку с банком и спокойно подготовиться. Кроме того, вы сразу будете понимать свой бюджет на покупку недвижимости.

Читайте также: Низкая ставка по ипотеке: как получить и сохранить выгодные условия на 3 месяца

Ставки
Новости
Повышение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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