Центробанк поднял ключевую ставку до 12%
Совет директоров Центробанка РФ на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 12% годовых.
Как отметили в пресс-службе ЦБ, данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.
«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — отметили в Центробанке.
Когда следующее заседание Банка России по ключевой ставке
Следующее заседание совета директоров Банка России, где будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.
Влияет ли ключевая ставка Центробанка на ставки по ипотеке
Да. Ключевая ставка ЦБ оказывает прямое воздействие на ипотечные ставки в банках.
Как зафиксировать низкую ставку по ипотеке
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