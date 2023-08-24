Какие бывают ипотечные программы в России
Банки постоянно создают новые программы ипотечного кредитования для разных категорий граждан в зависимости от их финансовых возможностей и потребностей. Разбираемся, какой бывает ипотека и по каким параметрам ее разделяют.
Признаки, по которым различаются программы
Вид залога
Залог недвижимости является обязательным условием при оформлении ипотечного кредита. Если заемщик перестанет гасить долг, то банк сможет возместить свои убытки, реализовав заложенную недвижимость.
Причем заложить можно не только ту квартиру, что заемщик хочет купить, но и уже собственное жилье. Подробнее читайте в нашей статье «Кредит под залог недвижимости в СберБанке: как получить до 20 млн рублей на любые цели».
Объект кредитования
Программы банков могут отличаться в зависимости от того, что именно хочет купить заемщик: готовый загородный дом или же он хочет построить его сам; квартиру в новостройке или на вторичном рынке. Кредитору важно понимать это, чтобы рассчитать все риски и степень ликвидности жилья. Это, в свою очередь, влияет на условия кредитования.
Условия получения кредита
Ипотека может быть коммерческой или социальной. Второй вариант предполагает участие государства, которое частично компенсирует затраты заемщика или помогает получить заем на льготных условиях.
Для предоставления ипотечного кредита существуют обязательные условия (российское гражданство и совершеннолетие) и дополнительные. Последние становятся важным аргументом для одобрения кредита. В частности, это трудоспособный возраст, трудовой стаж, место работы, документально подтвержденный активный и пассивный доход.
Размер первоначального взноса, срок ипотеки и процентная ставка рассчитываются в зависимости от желаемой суммы кредита, уровня дохода и возраста заемщика.
Также ряд банков снижают процентную ставку, если клиент помимо обязательных программ страхования согласится на дополнительное страхование.
Способ оплаты
Выплачивать ипотеку можно двумя способами: аннуитетными или дифференцированными платежами. В первом случае долг гасится равными суммами на протяжении всего периода кредитования. Во втором — по мере выплаты долга сумма постепенно уменьшается или увеличивается (в зависимости от договоренностей).
Последний вариант становится все менее популярным у кредиторов, при этом никто не отменяет возможности досрочного погашения: если в какой-то момент внести дополнительные средства, то банк пересчитает размер ежемесячного платежа либо сократит срок кредита.
❗️Ипотеку СберБанка можно погашать только аннуитентными платежами.
Виды ипотечных программ
Программы кредитования в банках обычно делятся на коммерческие (стандартные) и социальные (с привлечением государственных субсидий).
Стандартные виды обычно отличаются по виду объекта, на покупку которого берется заем. Это могут быть вторичное жилье, квартира в новостройке, кредит на постройку дома или под залог жилплощади.
Социальных программ в последнее время становится все больше, ведь государству выгодно стимулировать рынок недвижимости, который является драйвером экономики. Под такие программы подпадают не только льготники, но и обычные граждане.
Ипотека c господдержкой
Такой вид ипотеки подходит большинству граждан: низкая ставка по кредиту не зависит от семейного положения и наличия детей. Также она позволяет брать кредит не только на новостройки (как было до недавнего времени), но и на строительство собственного дома.
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 8% годовых.
Семейная ипотека
Это одна из самых выгодных ипотечных программ. Она подходит семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 6% годовых.
Ипотека с материнским капиталом
Семьи, в которых появились дети, могут оформить сертификат на материнский капитал. При рождении первенца он составит 524,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка — 693,1 тысячи рублей. Деньги в том числе можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение займа.
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 16,7% годовых.
Ипотека для IT-специалистов
Эта программа ориентирована на IT-специалистов и тоже является одной из самых выгодных. При этом стать участником программы могут лишь работники аккредитованных IT-компаний. То есть если человек уволится, но не перейдет в другую аккредитованную фирму, то льгота на него распространяться не будет.
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 5% годовых.
Дальневосточная ипотека
Минимальную процентную ставку могут получить семьи в которых оба супруга не достигли 36 лет, либо семья из одного родителя до 36 лет и ребёнка до 19 лет, программа также доступна участникам «Дальневосточного гектара» и работникам медицинской и образовательной сфер без ограничений по возрасту.
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 2% годовых.
Военная ипотека
Эта программа дает особые условия военнослужащим. Государство предоставляет им средства как на первоначальный взнос, так и на ежемесячные платежи на время службы.
❗️Ставка в СберБанке по этой программе — от 16,1% годовых.
Иные виды ипотечных программ
К нестандартным видам ипотеки относят, например, программы, не предполагающие первоначальный взнос, программы без подтверждения дохода или ипотеку для иностранцев.
Бывает, что ипотеку берут на гараж, машино-место или кладовую. Это редкая программа для банков, потому что сложно выделить объект кредитования.
В СберБанке по таким программам условия следующие:
- «Ипотека без первоначального взноса» — от 17,8% годовых
- «Ипотека без подтверждения дохода» — от 6% годовых;
- «Ипотека для иностранных граждан» — от 17% годовых;
- «Ипотека на гараж, машино-место или кладовую» — от 17,2% годовых.