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Новости
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Центробанк назвал условия для снижения ставок по рыночной ипотеке

Дата публикации: 08 июн 2024
Центробанк назвал условия для снижения ставок по рыночной ипотеке

Рыночная ипотека в России будет становиться доступнее при достижении инфляции в 4% и ограничении льготных ипотечных программ. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента Домклик: «Каким образом будет повышаться доступность рыночной ипотеки после завершения льготной?».

Мы считаем, что если объём льготной ипотеки будет ограниченным и мы достигнем цели 4% по инфляции, то стоимость рыночной ипотеки, конечно, будет существенно снижаться. Если объёмы льготной ипотеки останутся высокими, то и рыночные ставки при этом будут более высокими.

Я напомню, что у нас происходило, когда у нас инфляция была вблизи 4% относительно для нашей страны длительный период — 5 лет, и у нас начала расти ипотека без льготных программ. Ставки были где-то на уровне 8% без того, что бюджет выделяет огромные средства на субсидирование. Это означает ценовую стабильность в течение определённого времени и отсутствие таких искажающих рыночное ценообразование программ.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального Банка Российской Федерации

Она подчеркнула, что цели по инфляции в 4% планируется достичь к 2025 году.

Глава Банка России также прокомментировала другой вопрос Домклик о позиции ЦБ относительно продления льготной программы «IT-ипотека» и повышения ставки по «Дальневосточной ипотеке»:

«Это решение правительства. Для принятия нами решения важнее объёмы этих программ. Даже если говорить про дальневосточную программу, её объём в масштабах страны, наверное, не очень высокий. Но и на месте правительства я бы тоже смотрела за тем, чтобы это не создавало перекосов на рынке жилья. Потому что мы сейчас видим, что, например, в тех регионах, которые участвуют в этой программе, разрыв цен на первичное и вторичное жилье гораздо больше, чем в тех, которые не участвуют. За этими дисбалансами на региональных рынках (от них же пострадают люди, которые эту ипотеку получают) важно следить», — подчеркнула Набиуллина.

7 июня Совет директоров Банка России принял решение вновь сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 16% годовых.

Узнайте больше о том, как изменится льготная ипотека:
Что будет с льготной ипотекой после 1 июля
86K

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
Е
Елена Б.
20 июн 2024

Ипотеку уже мало берут. После повышения вообще перестанут. Банкам придется пояса затянуть

Домклик
27 июн 2024

Елена Б.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.

Л
Лариса Д.
19 июн 2024

а у кого зарплаты растут? интересно, чтоже они все о себе да о себе

Д
Диля В.
08 июн 2024

Цены растут, зарплаты нет. Мрот может поднять 2 раза.

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