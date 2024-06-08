Центробанк назвал условия для снижения ставок по рыночной ипотеке
Рыночная ипотека в России будет становиться доступнее при достижении инфляции в 4% и ограничении льготных ипотечных программ. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента Домклик: «Каким образом будет повышаться доступность рыночной ипотеки после завершения льготной?».
Мы считаем, что если объём льготной ипотеки будет ограниченным и мы достигнем цели 4% по инфляции, то стоимость рыночной ипотеки, конечно, будет существенно снижаться. Если объёмы льготной ипотеки останутся высокими, то и рыночные ставки при этом будут более высокими.
Я напомню, что у нас происходило, когда у нас инфляция была вблизи 4% относительно для нашей страны длительный период — 5 лет, и у нас начала расти ипотека без льготных программ. Ставки были где-то на уровне 8% без того, что бюджет выделяет огромные средства на субсидирование. Это означает ценовую стабильность в течение определённого времени и отсутствие таких искажающих рыночное ценообразование программ.
Она подчеркнула, что цели по инфляции в 4% планируется достичь к 2025 году.
Глава Банка России также прокомментировала другой вопрос Домклик о позиции ЦБ относительно продления льготной программы «IT-ипотека» и повышения ставки по «Дальневосточной ипотеке»:
«Это решение правительства. Для принятия нами решения важнее объёмы этих программ. Даже если говорить про дальневосточную программу, её объём в масштабах страны, наверное, не очень высокий. Но и на месте правительства я бы тоже смотрела за тем, чтобы это не создавало перекосов на рынке жилья. Потому что мы сейчас видим, что, например, в тех регионах, которые участвуют в этой программе, разрыв цен на первичное и вторичное жилье гораздо больше, чем в тех, которые не участвуют. За этими дисбалансами на региональных рынках (от них же пострадают люди, которые эту ипотеку получают) важно следить», — подчеркнула Набиуллина.
7 июня Совет директоров Банка России принял решение вновь сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 16% годовых.
Ипотеку уже мало берут. После повышения вообще перестанут. Банкам придется пояса затянуть
Елена Б.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.
а у кого зарплаты растут? интересно, чтоже они все о себе да о себе
Цены растут, зарплаты нет. Мрот может поднять 2 раза.