Путин предложил оставить семейную ипотеку под 6% в малых городах и на строительство дома
Ставку по «Семейной ипотеке» в размере 6% могут оставить в городах и регионах с низким объёмом строительства для семей с двумя детьми независимо от их возраста. Важно, чтобы хотя бы один из детей не достиг 18 лет на момент оформления кредита. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин.
Напомним, что президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству продлить действие «Семейной ипотеки» до 2030 года.
Прежнюю ставку в 6% глава государства предложил оставить только для семей с детьми до 6 лет.
«Как вы знаете, мы продлили до 2030 года действие "Семейной ипотеки". Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет. Предлагаю здесь дополнительное специальное решение для семей, которые живут или хотят приобрести жильё в малых городах или в регионах, где пока объём жилищного строительства недостаточен. Здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться "Семейной ипотекой" под 6% независимо от возраста детей. Единственное условие, чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Он добавил, что такие же льготные условия ипотеки можно распространить на все регионы для каждой семьи, которая хочет построить свой дом.
Сейчас Правительство России пересматривает условия программы «Семейная ипотека».
Сбербанк позитивно встретил предложение президента.
Ценно, что госпрограммы становятся ещё более адресными. Мы видим акцент на строительстве частных домов, а также поддержке регионов с меньшими объёмами строительства.
Только в прошлом году в рамках программы для семей с детьми Сбербанк выдал более 1,2 трлн рублей.
Что нужно сделать, чтобы получить Семейную ипотеку по текущим условиям
Для получения кредита по «Семейной ипотеке» по текущим условиям надо:
- Получить одобрение по заявке
- Подобрать объект недвижимости и согласовать его в банке
- Подписать кредитный договор и получить ипотечный кредит не позднее 1 июля 2024 (включительно)
Как быть, если не успели получить кредит по Семейной ипотеке до 1 июля 2024 (включительно)
Если вы не подходите под условия обновленных условий «Семейной ипотеки» (ознакомиться с новыми условиями можно будет после официальной публикации решения Правительства РФ), а заявка уже одобрена, вам нужно будет выбрать другую программу кредитования. Повторно подавать заявку не надо.
Выбрать другую ипотечную программу можно на сайте Домклик, а также на консультации ипотечного менеджера.
Если условия по семейной ипотеке действуют до 01.07 почему сейчас уже не записывают на сделку???
Екатерина П.Здравствуйте! Можно записаться на сделку на даты с 01.07.2024 и далее, но в случае изменения условий программы по стороны Правительства РФ, заявка будет пересмотрена.
О том, какие условия будут по этой программе мы узнаем только после того, как выйдет Постановление Правительства РФ.
Просим прощения за неудобства.
Домкликкогда будет озвучена информация правительством?
Домкликкогда уже выйдет это постановление? 😟 все ждали и надеялись 1 июля
Домкликздравствуйте, возможно ли рефинансирование ипотеки на приобретение вторичного жилья по "семейной ипотеке", если оба ребенка младше 6 лет (2 и 4 года)?
Домкликкогда выйдет Постановление Правительства РФ
Домклика когда выйдет постановление уже неделя прошла
Домкликздравствуйте. Когда ждать постановление правительства по семейной ипотеке?!
Тимур А.здравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.
Татьяна Л.здравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.