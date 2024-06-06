Сбербанк запустил новый кредит на строительство частных домов для подрядчиков
Российские подрядчики теперь могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счета. Об этом сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.
Заем доступен для любых компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер ставки — от 6%. Подрядчики, соответствующие условиям программы ДОМ.РФ, могут взять кредит под 1%.
Компаниям также доступна отсрочка по погашению основного долга на весь срок строительства, по процентам — до шести месяцев. Кредит выдается на 36 месяцев, в момент раскрытия эскроу-счета происходит досрочное погашение задолженности. Нужен ли залог, определяется индивидуально.
Чтобы у представителей малого и микробизнеса были средства на возведение ИЖС и чтобы как можно больше россиян смогли жить в собственном доме, мы предложили специализированный кредитный продукт, который позволяет вести строительство, не привлекая собственных средств. Причем по программе ДОМ.РФ кредит доступен всего под 1% годовых. Подать заявку на финансирование можно онлайн — в интернет-банке СберБизнес.
Как объяснил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, ставка по льготному кредиту будет просубсидирована по программе финансового института развития.
«Бюджет программы составляет 1 млрд руб. По нашим оценкам, это позволит просубсидировать льготные кредиты подрядчикам на строительство не менее 1 млн кв. м индивидуального жилья. При этом подрядчики получают возможность масштабировать свой бизнес и быстрее выполнять заказы от новых клиентов, а граждане — уверенность в сохранности своих денежных средств», — отметил он.
Эскроу-счет — это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.
Здравствуйте. Как можно узнать, пользуется ли мой подрядчик льготной кредитной линией? Т.к. к цене строительства он приплюсовал 6% за расходы на кредитную линию. Подозреваю, что с меня он возьмёт 6%, а потратит 1%...
Ольга М.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Добрый день, в какой раздел нужно перейти, чтоб оставить заявку на открытие кредитной линии? Аккредитованный подрядчик.
Сергей Р.здравствуйте! Для решения этого вопроса обратитесь, пожалуйста, к своему закреплённому менеджеру. Найти его вы можете в личном кабинете Домклик PRO
Очень занимательная программа: подрядчику по 1процент, а заказчику под 6 процентов и накрутка. Очень выгодно.
Вера С.здравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением. Это субсидия, порядок и соотношение ставок которой регламентируется государством.
Не работает эта программа. Мгновенный отказ в личном кабинете, даже без рассмотрения документов. Строю дома уже с 2017 года. Все требования по программе выполнены. Отказ не объясняется.
Александр О.добрый день. Если вы — действующий партнер Домклик, то обратитесь, пожалуйста, к менеджерам по сопровождению партнеров. Они смогут проконсультировать вас или дать рекомендации.
Домкликв смысле партнер? Аккредитованный? Я не смог получить аккредитацию. Для Домклика партнером может быть тот, кто строит 5 домов в год. Именно такие условия. Тот, кто обладает мощностями строить 5 домов в год, тот не будет заниматься частным строительством. Ему такая возьня не нужна. Он уходит на гос.заказ. Либо задирает цены в 2-3 раза. Вот вам и аккредитация Дом.клик.
Александр О.на текущий момент аккредитация является обязательным условием, но мы прорабатываем варианты решения и для не аккредитованных партнеров.
Жаль, что пока вы не стали нашим партнером. Надеемся, что в будущем сможем сотрудничать.