Как получить техусловия на газ, воду и свет
Чтобы в коттедже или на даче можно было жить в любой сезон, их нужно подключить к коммуникациям — это свет, водопровод, канализация, газопровод. Для этого требуются специальные документы — технические условия, которые приводят все коммуникации в доме к определённым нормам.
Разбираемся c экспертами, как получить техусловия (ТУ) на газ, воду и свет в частный дом и всегда ли нужны ТУ.
Что такое технические условия на газ, воду и свет
По сути, технические условия — это документ, в котором прописываются соответствие дома определённым правилам, свод нормативов, контролирующих качество дома и коммуникаций.
«Технические условия на присоединение инженерных ресурсов (тепла, воды, газа, электричества) — документы, которые выдаются сетевыми компаниями, исходя из доступных инженерных ресурсов и предварительно рассчитанных мощностей, необходимых для эксплуатации», — рассказывает генеральный директор группы КТБ Артем Давидюк.
Техусловия требуются также для подключения интернета, телефона, радио, наружного освещения на участке, добавляет руководитель по развитию бизнеса проектной компании Genpro Анастасия Остапенкова.
Перечень требований запрашивается у поставщиков ресурсов — им направляют соответствующие заявления. Расчёт необходимых мощностей, которые будут подаваться на участок, выполняет проектировщик перед началом строительства или реконструкции. Затем наружные сети переводятся на баланс компаний — поставщиков ресурсов.
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Для чего нужны ТУ
«Технические условия на свет, водопровод и другие коммуникации необходимы для того, чтобы частное лицо могло подключиться к магистральным техническим сооружениям и коммуникационным сетям. Это вмешательство (например, врезка в трубу) должно быть строго регламентировано, чтобы не навредить ни сетям, ни другим пользователям», — разъясняет владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Обычно для частного дома требуются следующие ТУ:
● технические условия на водоснабжение и водоотведение;
● технические условия на подключение газа;
● технические условия на электричество.
Итак, технические условия на подключение к сетям водоснабжения, газу и так далее — свод норм, определяющих порядок монтажа и последующей эксплуатации всех инженерных систем. Обычно их разрабатывают сами строительные компании — у кого-то есть в штате свои специалисты, кто-то заказывает технические условия на газ, воду и другие ресурсы в сертифицированной организации.
Какая информация содержится в техусловиях
ТУ включают сведения о мощности, точках подключения, границах. Они также могут включать перечень дополнительных мероприятий, которые требуется выполнить, чтобы получить необходимые ресурсы.
Что будет, если подключиться к сетям без ТУ
Получение технических условий на водоснабжение, газораспределение и другие виды ресурсов — гарантия безопасности для самого пользователя и для его соседей. Поэтому акт самовольного подключения инженерных сетей без ТУ карается законом — в зависимости от масштаба и от статуса нарушителя (частное лицо, компания) предусматриваются санкции в диапазоне от крупных штрафов до дисквалификации и даже уголовной ответственности.
Когда техусловия не нужны
ТУ требуются не всегда. Например, если поселок или другой населенный пункт уже обеспечен коммуникациями, достаточно будет заявления на подключение дома к сетям. Запрос на технические условия на водоснабжение и остальные ресурсы нужно адресовать поставщикам.
«Если магистральные коммуникации уже подведены, остается только провести процедуру регистрации в заявительном порядке», — поясняет Максим Лазовский.
Не нужны техусловия и в том случае, если дом планируется обслуживать без подключения к централизованным коммуникациям — например, на участке ставятся автономные коммуникационные системы — септик, скважина, генератор и тому подобное, добавляет эксперт.
Как могут повлиять на возможность оснащения коммуникациями вид и категория земельного участка, можно узнать здесь.
Как получить техусловия
Как получить технические условия на подключение к водоснабжению
Эти ТУ нужны для подключения к системам водоснабжения и канализации — без них провести в дом даже холодную воду не получится. Для получения этих ТУ потребуются нормы потребления, которые зависят от состава жильцов. Эту информацию компания, которой заказаны технические условия подключения к системе водоснабжения, использует в расчётах, проверяя возможности для подключения.
Как получить техусловия на газ
Технические условия подключения газа в частный дом относятся к первой категории — с нормативом до 5 кубометров в час на одного человека. Для малых предпринимателей норматив составляет 15 кубометров, для среднего бизнеса и крупных компаний это могут быть уже сотни кубометров.
Нормативы первой категории рассчитаны так, чтобы жители дома могли готовить еду и отапливать помещения в холодное время.
Как получить технические условия подключения электричества
Технические условия энергоснабжения заказывают в сетевой организации, объекты которой находятся ближе всего к участку. В том случае, если в 300-метровую зону от границ участка попадают объекты сразу нескольких компаний, пользователь может выбирать.
Когда нет возможности получить техусловия
Существуют ситуации, когда получить технические условия на водоснабжение и другие коммунальные ресурсы не получится. Обычно так происходит по двум причинам: рядом нет сетей или присоединение к ним технологически невозможно, например сеть не располагает достаточными мощностями. В этом случае, даже если ТУ заказаны, в них будет прописан мотивированный отказ.
«У нас был в практике подобный случай: диаметр газовой трубы в СНТ был слишком мал, и для подключения поселка к газу требовалась замена труб на другие с большим диаметром, — рассказывает Михаил Лазовский. — Эти работы управляющая организация оценила в 70 млн рублей. В поселке проживало 500 собственников, но оплатить долевое участие были согласны лишь 100. В результате они провели-таки трубу, но только к своим домам. Если кто-то другой захочет, он уже не сможет провести себе магистральный газ».
Эксперт отмечает, что подобные ситуации возможны и при подключении к энергосетям.
«Были случаи, что нашим клиентам в ТУ предлагалось заменить трансформатор (общий) на более мощный за 2,5 млн рублей, чтобы мощностей хватило», — сказал он.
Сроки получения ТУ
Если возможности для подключения есть, все ТУ выдаются заявителю оперативно. Чтобы получить технические условия на газ, требуется до десяти рабочих дней.
Выдача технических условий на водоснабжение занимает семь рабочих дней, на электроэнергию — до 15 рабочих дней. С подписанием договора лучше не затягивать — заявки имеют ограниченный срок действия (30 дней), затем они аннулируются.
К тому же, как напоминают эксперты, сам цикл подключения дома к коммуникациям длится гораздо дольше — обычно это от нескольких месяцев до года. Это тоже надо учитывать, планируя присоединение к сетям и рассчитывая силы для переезда в частный дом.