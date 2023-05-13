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Недвижимость
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Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне

Дата публикации: 13 мая 2023
Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне
Содержание

Чаще всего люди переезжают в деревню за воздухом, тишиной и размеренной жизнью. Загородная недвижимость — хорошая альтернатива многоквартирным домам. Всё чаще люди отдают предпочтение своему уголку на природе, чем суете мегаполиса.

Совместно с популярным порталом о загородной жизни FORUMHOUSE разберёмся, на что рассчитывать при переезде, как и к чему подготовиться.

Почему лучше выбрать ЛПХ, чем СНТ

Если вам важна свобода действий, а также более развитая инфраструктура, то для переезда лучше остановить свой выбор на участке ЛПХ — личное подсобное хозяйство. Участки ЛПХ всегда находятся за пределами города, но не обязательно за чертой населённых пунктов. Главная цель их приобретения — для ведения личного хозяйства (на них разводят животных и птиц или выращивают сельхозкультуры).

Садовое товарищество — совершенно иная форма организации, в которой стандартизировано большинство вопросов: от материала общей дороги в СНТ до высоты заборов между соседями. Улучшения, услуги (вывоз мусора, расчистка дорог и так далее) оплачиваются из членских взносов, не из бюджета региона. Тогда как в деревнях и сёлах подобные вопросы решаются за счёт муниципального бюджета. К тому же, в СНТ не предусмотрено строительство детских садиков, школ, больниц.

Плюсы жизни за городом

Деревенские тарифы на электроэнергию значительно ниже, чем в городе и СНТ, полноценно топиться электричеством все равно дорого, но можно перестоять межсезонье на сплит-системе или конвекторах и не разориться на счетах. Летом кондиционирование обходится гораздо дешевле.

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни
FORUMHOUSE

Возможность вести подсобное хозяйство

В деревнях участки больше, чем в СНТ, поэтому появляется возможность построить сарай побольше, в котором могут разместиться несколько птиц и крупный рогатый скот.

Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне №1

Свободная парковка

В деревне вы вольны припарковаться прямо за забором, просто на траве или на площадке. Кроме того, на участке вы можете построить гараж.

Простор для детского развития

Помимо школ и детских садов в деревнях есть спортивные площадки, дома культуры, кружки, секции. При этом они нередко дешевле городских. К тому же, в группах меньше детей, а значит, внимание преподавателя достается каждому.

Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне №1

Инфраструктура

В деревнях нет огромных торговых центров, но продукты, товары первой необходимости и хозяйственные средства вы можете приобрести в универсальных магазинах. Не забываем и про централизацию — большинство деревень собраны вокруг небольших городков и посёлков городского типа. Там вы сможете найти большие магазины, кафе, рестораны, кинотеатры.

Минусы жизни за городом

Разумеется, у деревенской жизни есть свои недостатки. Рассмотрим на наш взгляд самые популярные.

Больше работы по дому

К обычным трудовым будням добавятся обязанности по уходу за домом, участком и огородом. Возможно, что по выходным вы будете не отдыхать, а продолжать трудиться.

Переезд за город — плюсы и минусы жизни в деревне №1

Дополнительные расходы

Покупка садового инвентаря— разовая трата. А если ваш дом не газифицирован, то покупка топлива или дров превращается в регулярную статью расходов. Сюда же можно отнести временные и физические затраты.

Транспортная доступность и плохие дороги

В деревнях на порядок больше разбитых дорог: где-то асфальт есть только на главной улице. Если своей машины нет, придётся пользоваться рейсовыми автобусами. Тут есть риск попасть на длинные интервалы между ними или подолгу стоять в пробке.

На что обратить внимание при выборе участка

Одним из важных критериев при выборе участка является его удалённость от ближайшего населённого пункта. Здесь всё зависит от вашего образа жизни: как часто вам необходимо выбираться в город, работаете ли вы в офисе или удалённо. Если вы работаете в офисе, то советуем заранее проверить маршрут до офиса.

Во-вторых, стоит обратить внимание на расположение участка, а именно: 

  • не соседствует ли участок с кладбищем, ж/д путями или свалкой;
  • насколько близко он находится к остановочному пункту (автобусной остановке или ж/д станции);
  • как близко находится продовольственный магазин.

Также стоит определиться с размером участка: выбирайте размер исходя из ваших потребностей. Может показаться, что чем больше, тем лучше, но это не всегда так. Поэтому перед переездом тщательно спланируйте что бы вы хотели видеть на своём участке.

Обращайте внимание на юридическую чистоту приобретаемого участка. Свидетельство о собственности на земельный участок и его кадастровый план (паспорт) — основные документы продавца, определяющие законность сделки.

Как обустроиться за городом

В первую очередь стоит начать проверку и при необходимости реконструкцию инженерных систем:

  • водоснабжения;
  • газоснабжения;
  • канализации;
  • отопления.

Дальше стоит задуматься про план участка: где бы вы хотели разбить сад, где сделать грядки, а где будет располагаться зона отдыха на свежем воздухе. Например, для выращивания свежих овощей подойдёт теплица.

Возможность посадить сад и огород и обеспечить себя витаминами и консервацией на зиму, спокойно развести курочек и получить яйцо и мясо – отличное подспорье в любое время. Но когда ценники на продукты меняются каждый день и совершенно непонятно, чего ждать от завтрашнего дня, свой сад, огород и подворье, уже не просто подспорье, а гарантия хоть какой-то стабильности. Большого заработка от ЛПХ ждать не стоит, да оно на него и не ориентировано, но расходы на содержание семьи снизятся, а качество потребляемых продуктов, напротив, повысится. Огородничество и уход за хозяйством реально совмещать с удаленной работой или хобби, которое тоже может приносить небольшой, но доход.

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни
FORUMHOUSE

Не забывайте и про обустройство самого дома. Важно сделать его не только пригодным для круглогодичного проживания, но и уютным, радующим вас изо дня в день. Начните с выбора стиля интерьера. С этим вам помогут наши статьи из рекомендаций под материалом. Выбрать участок и дом вы можете на Домклик.

Читайте также: Что дешевле: жить в доме или квартире

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Переезд
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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