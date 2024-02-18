Отчуждение имущества: кто и как может потерять право собственности
- Что такое отчуждение недвижимого имущества
- Что не является отчуждением имущества
- Отчуждение имущества несовершеннолетнего
- Отчуждение совместно нажитого имущества, долевой собственности
- Принудительное отчуждение имущества за долги и конфискация
- Принудительное отчуждение недвижимости с компенсацией
- Когда отчуждение имущества могут запретить
Недвижимостью можно распорядиться по-разному — например, продать, подарить, обменять, передать взамен на услуги по договору ренты. В этих случаях речь идет об отчуждении недвижимого имущества.
Разбираемся вместе с экспертами, какие особенности и условия у этой процедуры, какие сделки не могут считаться отчуждением и как еще можно лишиться права собственности — по своей воле или принудительно.
Что такое отчуждение недвижимого имущества
Это передача квартиры, дома, земельного участка или другого объекта недвижимости в собственность другого лица или нескольких лиц. Право собственности бывшего владельца (или владельцев, если их было несколько) при отчуждении прекращается. Отчуждение — неотъемлемая часть для целого ряда сделок с недвижимостью, как возмездных (купля-продажа, рента), так и безвозмездных (дарение, пожертвование), как заключаемых по воле собственника, так и принудительно (взыскание за долги).
В последнем случае чаще применяется термин «изъятие», но юридически смысл тот же: имущество отчуждается в пользу третьих лиц. Важно, что право собственности при отчуждении передается не на время, а бессрочно.
«Отчуждение, как правило, включает в себя три обязательных элемента: принятие решения о передаче вещи в собственность другого лица, фактическая передача вещи приобретателю (которая обычно оформляется актом приема-передачи), государственная регистрация права собственности за новым владельцем», — рассказывает старший юрист юридической фирмы «СВА-Групп», магистр юриспруденции МГЮА Евгений Арапов.
Что не является отчуждением имущества
Отчуждение — частный случай прекращения права собственности. В этом случае обязательное условие — чтобы это право перешло к другому человеку или людям. Сделки и ситуации, при которых право собственности на конкретный объект прекращается у одного владельца, но не возникает больше ни у кого, отчуждением не являются. Так что под это определение не подходят уничтожение недвижимости, сдача в аренду или временное пользование, отказ от наследования.
«Есть похожий термин — "отказ от права собственности“, но в этом случае имущество не передается определенному лицу (можно вспомнить пример из „Простоквашино“, где бывший собственник повесил на доме плакат „Дом свободный, живите кто хотите“). До тех пор пока другое лицо не приобретет право собственности на него, собственником считается отказавшееся лицо», — говорит юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Марсель Харисов.
Отчуждение имущества несовершеннолетнего
Есть целый ряд частных случаев отчуждения имущества, которые связаны с особыми условиями. Например, недвижимость несовершеннолетних можно отчуждать только в исключительных случаях. Это же касается лиц, которые находятся под опекой или попечительством.
«К таким случаям относятся принудительное обращение взыскания на жилье в рамках исполнительного производства, а также отчуждение недвижимого имущества по возмездным сделкам, если такое отчуждение соответствует интересам подопечного и на совершение сделки дал согласие орган опеки и попечительства», — поясняет юрист ProLegals Иван Лукин.
Получить согласие опеки на такую сделку можно только в случае, когда на имя ребенка или подростка покупается другое жилье — равноценное или большее по площади. Иногда допускается и покупка меньшей по площади недвижимости, но при условии, что на счет ребенка или подростка вносится определенная сумма, компенсирующая эту разницу. Воспользоваться средствами можно будет по достижении 18 лет.
Как продать квартиру, если собственник несовершеннолетний
Если несовершеннолетнему собственнику исполнилось 14 лет, он может и сам заключать сделки с отчуждением недвижимости. Но в этом случае необходимо согласие родителей или законных представителей. Даже при выраженном намерении продать или обменять свою недвижимость со стороны несовершеннолетнего без согласия опеки сделка с отчуждением будет невозможна.
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Отчуждение совместно нажитого имущества, долевой собственности
Если недвижимость — это совместно нажитое в браке имущество, отчуждаться оно может только с согласия обоих супругов. «Несоблюдение данного правила может повлечь признание сделки недействительной по иску супруга, без согласия которого произошло отчуждение», — подчеркивает Иван Лукин. Исключение — если между парой был заключен брачный договор, предусматривающий возможность для одного из супругов продавать, менять или другим образом распоряжаться недвижимостью без согласия второго.
Есть нюанс и у сделок с отчуждением имущества в долевой собственности. Если владелец одной из долей решает ее продать, он должен сначала предложить сделку собственникам остальных долей, так как они имеют преимущественное право покупки. Согласия на сделку нужно ждать в течение месяца и только потом выставлять долю в открытую продажу.
Если же право собственности на недвижимость получено по договору ренты, новый владелец не может отчуждать его без согласия рентополучателя.
Принудительное отчуждение имущества за долги и конфискация
Отчуждение не всегда производится по воле собственника — такие сделки могут быть и принудительными. В этом случае часто применяется термин «изъятие». «Оно допускается только на основании веских причин, прямо указанных в законе, и осуществляется в особом регламентированном порядке, — говорит Иван Лукин. — Например, если собственник имеет неисполненные обязательства перед третьими лицами, на его имущество может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства».
Помимо неисполненных обязательств (просроченных долгов кредитным организациям или физлицам), недвижимость может изыматься за долги по налогам (это касается организаций), а также из-за нарушений правил пользования (например, нецелевое использование земельного участка).
Еще один вариант — конфискация, то есть вид судебного наказания, который применяется, например, за коррупционные преступления. Конфисковать недвижимость могут и в случае, если судом доказано, что объект использовался для легализации преступных доходов, добавляет Евгений Арапов. При конфискации отчуждение имущества происходит в пользу государства.
Принудительное отчуждение недвижимости с компенсацией
Есть и другие варианты принудительного отчуждения — для государственных и муниципальных нужд, а также в случаях ЧП и стихийных бедствий. В этой ситуации собственники получают компенсацию, поэтому отчуждение называется возмездным.
Чаще всего это происходит в градостроительных целях: участки могут отчуждаться в рамках реновации, комплексного развития территорий, под дорожное и инфраструктурное строительство. Собственники такой недвижимости должны получать от властей компенсацию или равноценную замену отчужденному имуществу.
«Еще одним из таких случаев является реквизиция имущества — возмездное изъятие государством для использования в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. В отношении жилой недвижимости такая мера применяется крайне редко», — добавляет Евгений Арапов.
Когда отчуждение имущества могут запретить
В ряде случаев отчуждение недвижимости невозможно. «Как правило, запреты и ограничения на произвольное отчуждение жилья связаны с наличием обременений (ипотека, арест в рамках исполнительного производства, запрет на совершение регистрационных действий) или необходимостью защитить ту или иную группу лиц (к примеру лиц, над которыми установлена опека или попечительство, или лиц, для которых данное жилье является единственным пригодным для проживания)», — говорит Иван Лукин.
Изъятие единственного жилья за долги действительно под запретом, но он не касается недвижимости, купленной в ипотеку. Ее можно принудительно отчуждать, например в рамках дел о банкротстве должников.
«Определенные ограничения связаны с отчуждением недвижимости в пользу иностранных граждан, — добавляет Евгений Арапов. — Эти запреты касаются в первую очередь земельных участков и жилых домов на них. Так, иностранцам запрещено приобретать в собственность земельные участки в приграничных территориях, перечень которых определен президентом РФ, а также земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения».
Недвижимость нельзя отчуждать и в случае, если властями наложен запрет на совершение сделок. Это может случиться из-за:
- долгов по кредитам и займам
- коммунальных задолженностей
- неоплаченных штрафов ГИБДД
- задолженностей по возмещению ущерба
- неоконченных судебных тяжб по разделу имущества
В этих случаях собственнику недвижимости надо будет снять обременение (арест или запрет на сделки). Обычно нужную для этого информацию можно получить у судебных приставов.