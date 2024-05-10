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Дом и уют
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Где можно жарить шашлыки

Дата публикации: 10 мая 2024
Где можно жарить шашлыки
Содержание

С наступлением тепла хочется чаще выбираться на свежий воздух. Прекрасный повод собраться с близкими на природе — приготовить шашлыки. В статье разберёмся, как насладиться пикником и не нарушить закон.

Где можно жарить шашлыки в городе

Шашлыки в городе можно жарить только в специально отведённых местах — зонах для пикника. Чаще всего такие зоны уже оснащены всем необходимым: есть беседка,  мангал, ящики для песка, стол и стулья. 

Такие зоны отдыха определяются местными органами власти. Их можно посмотреть на сайте местных властей. Например, в Москве есть карта зон для пикника.

Где нельзя жарить шашлыки в городе

А вот оштрафовать могут за шашлыки и разведение огня:

  • во дворе частного дома; 
  • на балконе или лоджии;
  • во дворе дома, у гаража, в парке или в других местах, которые не определены местными властями как зоны для пикника.

Размер штрафа отличается в зависимости от региона.

Где можно жарить шашлыки на даче

С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила, упростившие приготовление шашлыков на даче. Так жарить шашлыки на даче можно, если:

  • мангал или жаровня стоят на расстоянии не менее 5 метров от любой постройки;
  • в радиусе 2 метров от мангала или жаровни не должно быть сухой травы или легковоспламеняющихся предметов. В идеале, если есть бетонная площадка;
  • если вы готовите на костре, то расстояние от костра до построек должно быть не менее 50 метров;
  • сам костёр должен быть в яме с глубиной от 30 сантиметров и диаметром до 1 метра.

Так как требования к открытому костру сложнее выполнить на небольших участках, то проще обзавестись мангалом или жаровней.

Когда нельзя жарить шашлыки на даче

Есть несколько условий, когда шашлыки нельзя жарить даже на даче:

  • если на участке торфяная почва;
  • местные власти установили особый противопожарный режим;
  • стенки мангала или жаровни износились, из-за чего угли могут выпасть;
  • мангал или жаровня расположены под хвойными деревьями;
  • скорость ветра выше 5 метров в секунду — на открытом огне или выше 10 метров в секунду — на мангале или в жаровне.

Размер штрафа также зависит от региона. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.

Можно ли жарить шашлыки в лесу

Да, если нет табличек, прямо запрещающих разведение костров, и соблюдая некоторые требования:

  • рядом с огнём не должно быть деревьев и кустарников. До лиственных деревьев минимальное расстояние — 30 метров, а до хвойных — 100 метров;
  • любые постройки должны быть дальше 50 метров от костра или мангала;
  • в радиусе 10 метров нужно очистить землю от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. Также огонь нужно окольцевать чистой почвой (минерализированной полосой) шириной 40 сантиметров.

Где можно жарить шашлыки №1

Праздники
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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