Где можно жарить шашлыки
С наступлением тепла хочется чаще выбираться на свежий воздух. Прекрасный повод собраться с близкими на природе — приготовить шашлыки. В статье разберёмся, как насладиться пикником и не нарушить закон.
Где можно жарить шашлыки в городе
Шашлыки в городе можно жарить только в специально отведённых местах — зонах для пикника. Чаще всего такие зоны уже оснащены всем необходимым: есть беседка, мангал, ящики для песка, стол и стулья.
Такие зоны отдыха определяются местными органами власти. Их можно посмотреть на сайте местных властей. Например, в Москве есть карта зон для пикника.
Где нельзя жарить шашлыки в городе
А вот оштрафовать могут за шашлыки и разведение огня:
- во дворе частного дома;
- на балконе или лоджии;
- во дворе дома, у гаража, в парке или в других местах, которые не определены местными властями как зоны для пикника.
Размер штрафа отличается в зависимости от региона.
Где можно жарить шашлыки на даче
С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила, упростившие приготовление шашлыков на даче. Так жарить шашлыки на даче можно, если:
- мангал или жаровня стоят на расстоянии не менее 5 метров от любой постройки;
- в радиусе 2 метров от мангала или жаровни не должно быть сухой травы или легковоспламеняющихся предметов. В идеале, если есть бетонная площадка;
- если вы готовите на костре, то расстояние от костра до построек должно быть не менее 50 метров;
- сам костёр должен быть в яме с глубиной от 30 сантиметров и диаметром до 1 метра.
Так как требования к открытому костру сложнее выполнить на небольших участках, то проще обзавестись мангалом или жаровней.
Когда нельзя жарить шашлыки на даче
Есть несколько условий, когда шашлыки нельзя жарить даже на даче:
- если на участке торфяная почва;
- местные власти установили особый противопожарный режим;
- стенки мангала или жаровни износились, из-за чего угли могут выпасть;
- мангал или жаровня расположены под хвойными деревьями;
- скорость ветра выше 5 метров в секунду — на открытом огне или выше 10 метров в секунду — на мангале или в жаровне.
Размер штрафа также зависит от региона. В некоторых случаях можно обойтись предупреждением.
Можно ли жарить шашлыки в лесу
Да, если нет табличек, прямо запрещающих разведение костров, и соблюдая некоторые требования:
- рядом с огнём не должно быть деревьев и кустарников. До лиственных деревьев минимальное расстояние — 30 метров, а до хвойных — 100 метров;
- любые постройки должны быть дальше 50 метров от костра или мангала;
- в радиусе 10 метров нужно очистить землю от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. Также огонь нужно окольцевать чистой почвой (минерализированной полосой) шириной 40 сантиметров.
Вы можете оставить первый.