Путин подписал закон о штрафах за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам
Президент России Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за противоправное распространение данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Теперь за предоставление должностными лицами органов власти и местного самоуправления, организациями или гражданами полученных ими сведений их ЕГРН третьим лицам за оплату будет налагаться административный штраф. Равно как и за создание сайтов и программ, через которые предоставляется доступ к данным, и использование таких сайтов, программ и приложений.
Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, размер штрафа для граждан — от 15 до 25 тыс. руб. Штраф для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 80 до 100 тыс. руб.; для юрлиц — от 350 до 400 тыс. руб.
За повторное совершение административного правонарушения — штраф для граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 80 до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до 1-го года; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 500 до 600 тыс. руб.
Сведения из ЕГРН перестали быть публичными
С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасности личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.
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