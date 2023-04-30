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Путин подписал закон о штрафах за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам

Дата публикации: 30 апр 2023
Путин подписал закон о штрафах за предоставление сведений из ЕГРН третьим лицам

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за противоправное распространение данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Теперь за предоставление должностными лицами органов власти и местного самоуправления, организациями или гражданами полученных ими сведений их ЕГРН третьим лицам за оплату будет налагаться административный штраф. Равно как и за создание сайтов и программ, через которые предоставляется доступ к данным, и использование таких сайтов, программ и приложений.

Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, размер штрафа для граждан — от 15 до 25 тыс. руб. Штраф для должностных лиц —  от 40 до 50 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — от 80 до 100 тыс. руб.; для юрлиц — от 350 до 400 тыс. руб.

За повторное совершение административного правонарушения — штраф для граждан в размере от 40 до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 80 до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до 1-го года; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 500 до 600 тыс. руб.

Сведения из ЕГРН перестали быть публичными

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасности личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.

Чтобы сделки с жильём оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик смогут подтверждать владение недвижимостью в упрощенном порядке, бесплатно, безопасно и онлайн. Не нужно писать заявление с согласием на раскрытие своих данных в Росреестр, а затем заказывать выписку в ведомстве или дважды ехать в МФЦ и ждать 5 рабочих дней. Достаточно выполнить всего три действия, а данные о недвижимости будут доступны только Сбербанку и Домклик.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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