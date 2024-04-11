Новые правила сдачи жилья в аренду: что изменилось
3 апреля в силу вступили поправки в Жилищный кодекс, которые касаются аренды жилья — как краткосрочной, так и долгосрочной. Разбираемся вместе с экспертами, что изменилось и как это повлияет на участников рынка.
Что изменилось
Посуточную аренду жилья узаконили. В 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы, статус же краткосрочной аренды оставался неопределенным. И в первую очередь поправки понадобились для того, чтобы заполнить этот пробел.
В Жилищном кодексе прописали правила сдачи квартир в аренду, в том числе на короткий срок. Делать это можно только при условии соблюдения прав и интересов соседей и правил содержания общего имущества. Это значит, что жильцы должны вести себя так, как добросовестные собственники: не шуметь в неположенное время, не оставлять мусор в подъезде и так далее.
Обязательным условием для сдачи жилья стало наличие счетчиков. Это нужно для того, чтобы плата за коммуналку с таких квартир не ложилась на соседей.
При этом в законе не уточняется, кто и как все это будет контролировать и что грозит нарушителям. Там лишь прописано, что соседи, чьи права нарушены, имеют право обратиться в суд.
Как изменения будут выглядеть на практике
Поправки внесли в связи с постановлением Конституционного суда, который заявил, что краткосрочная сдача жилья в аренду не запрещена, но этот вопрос нужно дополнительно урегулировать законодательно. При этом нужно было учесть интересы все сторон — и арендодателей, и жителей дома.
В результате долгих обсуждений с профессиональным сообществом и заинтересованными госведомствами законодатели решили пойти по пути мягкого регулирования, что логично — взаимоотношения нанимателя и наймодателя уже регулируются Жилищным и Гражданским кодексами. В законах и так было прописано, что их отношения следует оформлять договором, за оказанные услуги требуется уплачивать налоги, в квартире нельзя шуметь и уничтожать имущество наймодателя.
Единственное существенное изменение — абсолютно логичное требование об установке и использовании счетчиков учета коммунальных ресурсов. И действительно, если по какой-то причине наймодатели в коротком найме экстремально высоко расходуют коммунальные ресурсы, за это нужно заплатить.
Хотя практика показывает, что постоянные жильцы квартиру и общедомовые помещения эксплуатируют больше, нежели те, кто снимает ее на короткий срок. Последние находятся в помещении мало — они постоянно уезжают по делам, ради которых и приехали в город пребывания. Кроме того, жилье в краткосрочной аренде редко оказывается «проданным» все дни в месяце. Их загрузка варьируется от 60% до 85% в зависимости от сезона, локации и цены.
Руководитель департамента аренды МИЭЛЬ Мария Жукова говорит, что основной плюс поправок в том, что собственникам на законодательном уровне дали право сдавать жилье посуточно. Для рынка аренды квартир в классическом его понимании (срок — до 1 года), по словам эксперта, в целом ничего не изменилось.
Просто в Жилищном кодексе РФ закрепили положения, которые уже были в Гражданском кодексе РФ и различных постановлениях наподобие закона о тишине. Поэтому в обязанности нанимателя, прописываемые в договоре найма, всегда входили в том числе следующие пункты: пользоваться жилым помещением с соблюдением прав и законных интересов соседей, требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с законом о тишине.
Что касается приборов учета, в частности, расхода воды, они установлены практически во всех квартирах, если говорить о Москве. Там, где счетчиков нет, начисление происходит по отдельным тарифам, исходя из количества зарегистрированных в квартире лиц.
Если собственник зарегистрирован один, а селит у себя «аул», то, конечно, расход воды будет значительно больше, и наоборот. Поэтому требования закона об оснащении жилья счетчиками вполне закономерны. Хочу отметить, что в нашей практике квартир, не оборудованных счетчиками, не встречалось.
Мария Жукова подчеркивает, что на способ сдачи жилья в аренду изменения не повлияют. То есть добросовестные арендодатели, работающие по договору, таковыми и останутся. Те, кто сдает квартиру без договора, так и продолжат это делать.
И здесь уже вопрос в том, как тихо будут вести себя жильцы, чтобы не вызвать негативной реакции соседей, резюмирует эксперт.
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