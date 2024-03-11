Как и зачем составлять опись имущества при аренде квартиры
- Что такое опись имущества, и зачем она нужна
- Как работает опись
- Подарок за ответственность
- Разбитые статуэтки
- Тотальный ремонт
- Как выглядит грамотная опись
- Образец описи имущества для договора аренды квартиры
- Как использовать опись в случае конфликта
- Как подписать
- Как сфотографировать имущество для описи, чтобы лучше зафиксировать его состояние
Грамотно составленный перечень предметов мебели и бытовой техники, которыми укомплектована арендная квартира, защитит интересы как собственника жилья, так и арендатора. Опись поможет избежать лишних вопросов по состоянию имущества, сохранить депозит и правильно рассчитать сумму компенсации, которую владелец может вычесть за ущерб.
Как правильно составить опись, сдавая квартиру в аренду или снимая жилье, рассказываем в нашей инструкции.
Что такое опись имущества, и зачем она нужна
Рынок аренды жилья стал гораздо более цивилизованным, чем 15–20 лет назад, — оформлением договора между собственником и арендатором уже никого не удивишь. Но есть дополнительный документ, который риелторы рекомендуют составлять как владельцу, так и нанимателю: это опись имущества, оставленного в пользование арендатором.
Такой список защищает интересы обеих сторон сделки по аренде, потому что фиксирует состояние вещей на момент подписания договора и исключает претензии при его расторжении или окончании действия. Ни наниматель, ни арендодатель не вспомнят, как именно выглядели вещи к концу срока аренды.
Ситуация, когда собственник настаивает на том, что предметы мебели и техника были раньше более новыми и исправными, — не редкость. То же касается арендатора, которому хочется думать о себе как об аккуратном пользователе и вернуть депозит полностью.
Опись нужна, чтобы:
- исключить вопросы о вещах, которые якобы были в квартире, но пропали, когда аренда закончится
- зафиксировать состояние мебели, люстр, светильников и декоративных предметов интерьера
- подтвердить наличие бытовой техники и ее состояние: рабочее или не рабочее, с внешними повреждениями или без
- отразить в документе состояние покрытий — пола, стен, потолка
Как работает опись
Арендодатели ценят жильцов, которые регулярно вносят плату за пользование квартирой и бережно относятся к имуществу. Но каким бы аккуратным ни был квартиросъемщик, от бытовых повреждений полностью застраховаться нельзя.
Детские шалости, проделки животных и неосторожность взрослых могут привести к повреждениям. Кроме того, у всего есть срок годности, и любая вещь может спустя время потерять «товарный вид». С этой точки зрения, надежный арендодатель — это тот, кто готов нести ответственность за возможный чрезмерный износ имущества. Такими оказались герои нашей первой истории. Но ситуации бывают разные, как в других примерах дальше.
Подарок за ответственность
Иван Кондратьев, риелтор по аренде квартир в Восточном административном округе Москвы, рассказал, как сдавал однокомнатную квартиру в «сталинке» в Измайлове молодой паре.
Арендодатели произвели хорошее впечатление. Квартиру недавно освободила пожилая мама собственника: помещение было чистым, но с очень старым ремонтом. Обои целые, потолки побелены, ванная и туалет приличные, кухня с позднесоветской мебелью, паркет вытерт.
Тем не менее в ней была нужная бытовая техника, купленная хозяевами, — новая стиральная машина и холодильник. Риелтор настояла на составлении описи. В нее внесли бытовую технику, пометку о состоянии пола и хозяйской мебели (диван, кресло, платяной шкаф, кухонные стол и стулья). Стороны подписали договор.
Через год квартиросъемщики завели кошку, и она испортила обои, кресло и обивку стульев. У хозяев тоже кошка, поэтому им знакомы подобные издержки, и стороны договорились о возмещении ущерба.
Квартира сдавалась паре семь лет, и наниматели сделали в ней косметический ремонт и установили кондиционер. Опись обновили вместе с очередным продлением договора аренды. Арендные отношения прекратились, потому что собственникам понадобилось продать квартиру, чтобы купить другую в соседнем районе.
Благодаря описи арендаторы получили свой залог назад полностью, за вычетом дней проживания за пределами даты внесения платы. Хозяева, в свою очередь, очень быстро нашли покупателей, потому что жилье выглядело свежим после ремонта. В благодарность за бережное «управление» имуществом они подарили паре кресло.
Разбитые статуэтки
Лидия Сергеева — хозяйка московской квартиры в районе станции метро «Щелковская», нашла жильцов в свою трехкомнатную квартиру — въехали двое мужчин, которые заняли разные комнаты, а в третьей были закрыты хозяйские вещи. В основном огромное количество керамики: посуда, безделушки.
Собственница один раз составила договор, на первые 11 месяцев (чтобы не регистрировать его), а опись прилагать не стала, решив, что раз комната закрыта, они будут в сохранности. Деньги за аренду жильцы отдавали при личной встрече, квартиру владелица не посещала.
Когда наниматели решили съехать, они назвали дату освобождения квартиры впритык к концу оплаченного месяца аренды. И договорились, что живут этот месяц в счет внесенного депозита: его сумма как раз была равна месячной стоимости аренды. Ключи оставили в почтовом ящике.
Хозяйка перестала сдавать квартиру, потому что решила жить в ней сама. Когда она вернулась домой, оказалось, что закрытая комната открыта, а на полу осколки упавшей посуды и статуэток. Стиральная машина не работала. Претензии предъявлять было некому — жильцы ответили, что, когда они уходили, все было в порядке. Машинку пришлось ремонтировать за свой счет.
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Тотальный ремонт
В небольшую двухкомнатную квартиру в жилом состоянии (хозяева побелили потолки, покрасили стены) заехал молодой мужчина — программист, заверил, что проблем с оплатой не будет. Собственница Валентина Токарева настояла на договоре, стороны его подписали.
Полгода оплата приходила вовремя. Накануне новогодних праздников, сославшись на проволочку с финансированием проектов, арендатор попросил отсрочку арендного платежа. Хозяйка согласилась, потому что о жильце сложилось положительное впечатление.
После Нового года выяснилось, что наниматель съехал, закрыв за собой дверь и оставив ключи на тумбочке в коридоре. Квартира была практически разрушена — повсюду окурки, грязные пятна, мебель испорчена и испачкана, в раковине немытая посуда, сломаны два стула, и кругом тараканы. Стало понятно, что нельзя даже сделать уборку: сначала нужен дезинсектор, потом косметический ремонт с заменой мебели.
Собственница пошла на консультацию к юристу с вопросом об обращении в суд за взысканием убытков. Юрист ее не утешил: договор оказался составлен таким образом, что нельзя было даже доказать, что она получала арендную плату.
«Оценить ущерб имуществу без описи не представлялось возможным, так как в суде это “слово против слова”. Плюс отсутствие подтверждения оплаты аренды. От суда пришлось отказаться», — рассказала собственница.
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Как выглядит грамотная опись
Опись имущества может быть составлена отдельным документом в формате приложения к договору аренды. Или же войти в договор как один из его пунктов. Обязательно составлять опись в присутствии обеих сторон сделки — собственника и нанимателя, чтобы каждая убедилась в верности перечня.
Опись составляется в двух экземплярах, на каждой ставятся подписи владельца и арендатора с указанием даты составления документа.
Если какая-то комната закрыта, это тоже фиксируется в описи. Также можно отразить то, что находится в этой комнате: для этого можно открыть помещение при арендаторе и описать содержимое.
Главное, что нужно помнить при составлении описи: она должна фиксировать не только количество всех категорий имущества в квартире, но и то, в каком они состоянии. Например:
- телевизор (марка) с плоским экраном, корпус серебристый без царапин, в рабочем состоянии;
- раскладной двухместный диван, механизм исправен, обивка без изъянов, одна пружина погнута;
- кухонная техника: стиральная машина, холодильник, тостер, электрочайник (с указанием деталей состояния);
- унитаз: кнопка слива заедает, трещина по корпусу.
Чем подробнее описание, тем проще оценивать состояние мебели при приемке квартиры. Очень поможет приложить фотографии имущества, сделанные в день подписания документов об аренде.
Образец описи имущества для договора аренды квартиры
В описи указывают:
- место составления (город, регион);
- адрес, по которому расположено описанное имущество (то есть адрес квартиры или дома);
- перечень мебели, техники, предметов интерьера и описание их состояния;
- состояние покрытий;
- наличие и дата фотографий;
- ФИО ответственного за имущество (жильца) на период действия договора аренды;
- ФИО владельца недвижимости, подписывающего договор.
Скачать образец описи
Как использовать опись в случае конфликта
Опись — это вспомогательный документ, она не существует отдельно от договора аренды и не имеет юридической силы без него. В то же время это бумага, которая укрепляет позицию для обеих сторон договора, если возникает угроза конфликта.
При помощи описи можно доказать, в каком именно состоянии были вещи и обстановка в квартире на момент въезда жильцов. Это позволит арендодателю подтвердить ущерб и удержать часть депозита или полностью всю его сумму. А арендатору поможет доказать свою невиновность в случае необоснованных претензий со стороны хозяина.
Также, если оформлен договор, опись и приложенные фотографии могут стать аргументом в суде, куда можно обратиться в случае невозможности решить конфликт между арендодателем и арендатором мирным путем.
Как подписать
Прежде чем ставить свою подпись, арендатору следует проверить все перечисленные в описи предметы и технику. Включить в розетку, удостовериться в работоспособности техники. Открыть окна и двери, замки, щеколды, убедиться, что петли шкафов не отваливаются и не заедают, заглянуть в ящики — везде ли есть дно. Обязательно водопроводные краны, душ, кнопки унитаза.
При подписании могут присутствовать не только владелец и наниматель, но и их представители (например, риелтор). Если сам владелец или арендатор не могут быть при подписании, другая сторона должна убедиться, что представитель имеет все полномочия для оформления описи: например, позвонить другой стороне или попросить соответствующее сообщение в мессенджере.
Как сфотографировать имущество для описи, чтобы лучше зафиксировать его состояние
Современные модели смартфонов позволяют делать качественные снимки — для описи их возможностей достаточно. Профессионального фотографа стоит пригласить, подготавливая квартиру к продаже.
В целом же требования к фотографиям для описи следующие:
- Для съемки нужно выбрать светлое время дня, чтобы фотографии получились максимально четкими. Занавески должны быть раскрыты, чтобы свет падал на предмет съемки.
- Тень не должна падать на фотографируемый предмет;
- Для бытовой техники важно дополнительно сфотографировать идентификационную табличку с указание марки и модели;
- Повреждения движимого и недвижимого имущества, передаваемого вместе с объектом найма, должны быть тоже отображены на фото. Если хозяева квартиры докупают мебель, технику или другие предметы по просьбе арендатора — их тоже нужно добавить в чек-лист и сфотографировать.
Эксперты советуют сделать две-три фотографии, чтобы по ним были понятны общий вид и отдельные изъяны, если они есть. Удобно, что телефоны датируют снимки, — каждая сторона будет знать, что это фотографии, сделанные в день подписания договора.
Готовые фото можно отправить на электронную почту арендатора, у хозяина письмо останется в исходящих. К нему же можно приложить отсканированную опись. При желании распечатанные фотографии с датой съемки можно приложить к договору.