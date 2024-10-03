Когда арендодатель может повысить арендную плату
Договор аренды считается надежным документом, фиксирующим определенные условия найма жилого помещения. Имеет ли право арендодатель повышать арендную плату за предоставляемое жилье, насколько и в какой срок — рассмотрим в нашей статье.
Одностороннее увеличение арендной платы — когда это возможно
Одностороннее изменение арендной платы возможно, если условия и порядок повышения стоимости описаны в договоре аренды. Другое не допускается законом.
Если одностороннее увеличение арендной платы предусмотрено договором
Договор аренды — это базовый документ для закрепления отношений между собственником квартиры и арендатором. Владелец жилья может внести пункт об изменении стоимости аренды и таким образом соблюсти свои интересы как арендодателя в случае инфляции, изменений цен на рынке и других факторов.
Практика повышения арендной платы нормальна, главное — чтобы условия изменений были заранее оговорены и прописаны в документе. В частности, должен быть прописан срок, когда собственник может повысить арендную плату, периодичность изменения стоимости (раз в год, например, или реже) и то, на сколько он может повысить арендную плату.
Чем детальнее будут прописаны условия возможных изменений, тем удобнее будет сторонам договора выяснять отношения, в том числе если дойдет до суда.
Если не включить в договор пункт об увеличении арендной платы, то ее повышение возможно только по соглашению сторон. Часто это оформляется дополнительным соглашением к действующему договору или новым договором аренды с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ.
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Что такое периодичность изменений
Периодичность изменений арендной платы — это частота, с которой может происходить изменение стоимости аренды по договору.
Иногда собственники повышают стоимость аренды из-за внешних факторов, связанных с ростом цен на рынке. Цены могут повышаться в течение года или же быть стабильными несколько лет.
В то же время собственник и арендатор могут договориться об индивидуальных условиях, на которых будет меняться стоимость аренды.
В любом случае периодичность и размер изменений арендной платы должны быть внесены в условия соглашения об аренде. Важно, чтобы обе стороны были в курсе положений документа и соблюдали законы, регулирующие арендные отношения.
С чего начать увеличение арендной платы в одностороннем порядке
Подчеркнем, что для начала важно прописать возможность и условия повышения арендной платы в одностороннем порядке в договоре. Чаще всего увеличение арендной платы происходит по инициативе собственника помещения.
Поводом для этого могут стать обновление обстановки квартиры (косметический ремонт, покупка новой мебели и техники или иные новшества, повышающие стоимость жилья); улучшение транспортной доступности дома (например, если рядом откроют станцию метро или пустят новую трамвайную линию); рыночное подорожание квартиры.
Впрочем, иногда потребовать изменений платы за аренду может и квартиросъемщик. Например, если он сам внес неотделимые улучшения в жилье. Опять же, при условии, что это предусмотрено договором.
Если собственник планирует изменить размер арендной платы, важно следовать пунктам договора и сообщить об этом жильцу способом, прописанным в документе. Это может быть:
- заказное письмо
- электронное письмо
- сообщение в мессенджере
- личная передача сообщения о грядущем изменении ставки аренды
В добросовестных отношениях арендатора и арендодателя принято направлять сообщения об изменениях до начала периода, в который они будут применяться. Эксперты рекомендуют предусмотреть это в договоре. Но, если такого пункта в нем нет, можно ориентироваться на разумный срок, например один месяц.
Как изменить стоимость аренды в связи с инфляцией
Для того чтобы можно было изменить стоимость аренды в связи с инфляцией, соответствующий пункт должен быть включен в договор аренды. В нем можно сослаться на индексацию пропорционально индексу потребительских цен, который рассчитывает Росстат.
Если такого пункта в договоре нет, рост инфляции нельзя считать поводом для пересмотра стоимости аренды.
Здравствуйте,в мае сдала кв..ру женщине с 3 детьми,всех вписали в договор.Позже выяснилось,что из детей проживает младший школьник и старший сын с подругой.Я не стала препятствовать.Недавно из чата дома узнала,что её сын паркует электромотокцикл на этаже в общем коридоре,т.к. работает куръером.Я возмутилась и потребовала,чтобы она попросила разрешение у соседей парковать мото.Дальше больше:-Аккумулятор заряжает в кв..ре,а там все провода алюминевые(старый дом), за сент расход воды 21к(гор 8+13хол),свет на более 2700р. Я стала сомневаться,что там действительно проживает эта семья.Женщина,практически целый день не дома,мальчик школьник и пара молодых ,работающих.
1)Как убедиться,что кв..ра не используется для других целей?
2)Можно ли разорвать договор на основании использования общественного коридоры транспортным средством?
3)Можно ли поднять аренду,в договоре этот пункт не заключался,но ведь и использование элекромотокцикла в коридоре этажа тоже не заключвлся?
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Здравствуйте! Жила с сестрой 2 года, сестра переехала и ко мне заехал молодой человек. Решили переподписать договор, т.к. ранее договор был на нее
Хозяйка не предупредила о повышении стоимости аренды, а поставила перед фактом в день встречи. Имеет ли право она повышать аренду без предупреждения, если в старом договоре не был прописан этот пункт?
Яна Л.здравствуйте! Одностороннее изменение арендной платы возможно, если условия и порядок повышения стоимости описаны в договоре аренды. Другое не допускается законом. Поскольку вы заключаете новый договор, хозяин квартиры может изменить цену.
Здравствуйте! Заключен договор в мае 2024 года. В договоре прописан пункт, что арендодатель вправе пересматривать стоимость арендной платы в период действующего договора по своему усмотрению, согласно ситуации на рынке недвижимости. Подскажите, данный пункт юридически правильный исходя из того что договор на 11 месяцев и условия изменения стоимости четко не прописаны? И имеет ли право арендатор не соглашаться на одностороннее решение? К чему может привести несогласие и не подписание доп соглашения арендатора ?
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Здравствуйте! Заключен договор аренды , определена сумма, и вдруг через два месяца арендодатель решил увеличить сумму аренды на 20%! Хотя в договоре вообще пункта об увеличении нет! И так можно?
Пользовательздравствуйте. Одностороннее изменение арендной платы возможно, если условия и порядок повышения стоимости описаны в договоре аренды.
Дословная выдержка из ГК РФ: «Одностороннее изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.»
Куда еще повышать?
Ирина К.здравствуйте. Тем не менее, арендодатель может и в праве принять такое решение. Сдавать квартиру — один из способов дохода)