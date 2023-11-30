Персональные данные и Домклик: ответы на популярные вопросы
- Что такое персональные данные (ПДн)
- Оператор персональных данных: кто это такой
- Основания для обработки персональных данных
- Где можно ознакомиться с политикой обработки персональных данных Домклик
- Передает ли Домклик персональные данные третьим лицам
- Можно ли отозвать согласие на обработку персональных данных
В статье собрали самые популярные вопросы о персональных данных и вместе с экспертами по кибербезопасности Домклик подготовили ответы на них. Рассказываем простыми словами, что такое персональные данные, можно ли отозвать согласие на обработку персональных данных, передает ли Домклик персональные данные третьим лицам.
Что такое персональные данные (ПДн)
Согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу — субъекту персональных данных.
Примеры персональных данных:
- Фамилия, имя, отчество
- Год, месяц, дата и место рождения
- Адрес места регистрации и места жительства
- Данные паспорта
- Семейное положение
- Возраст
Оператор персональных данных: кто это такой
Оператор персональных данных — тот, кто эти данные обрабатывает и хранит. Например, оператором ПДн может быть работодатель, банк, муниципальный орган, налоговая служба или другое юридическое или физическое лицо, которое работает с персональными данными.
Примеры операторов персональных данных:
- Работодатель, обрабатывающий ПДн своих работников
- Владельцы сайтов, обрабатывающие ПДн пользователей
- Продавец, обрабатывающий ПДн клиентов
- Госорганы, обрабатывающие ПДн физических лиц при оказании услуг
Основания для обработки персональных данных
Правовым основанием для обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми оператор осуществляет обработку персональных данных.
В качестве правового основания обработки персональных данных могут быть указаны:
- Федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью оператора
- Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных
- Согласие на обработку персональных данных
Где можно ознакомиться с политикой обработки персональных данных Домклик
Почитать и внимательно изучить политику обработки персональных данных в ООО «Домклик» можно в разделе правовая информация.
Передает ли Домклик персональные данные третьим лицам
Мы не передаем третьим лицам персональные данные субъектов персональных данных без их согласия, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ. Например, перед оформлением анкеты на ипотечный кредит необходимо подписать согласие на обработку ПДн, содержащее пункт о передаче ПДн в ПАО «Сбербанк».
Можно ли отозвать согласие на обработку персональных данных
Согласие на обработку ваших персональных данных можно отозвать — для этого надо отправить в ООО «Домклик» подписанное вами или вашим представителем письменное заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных по адресу: Россия, 121170, Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1.
Скачать образец отзыва согласия на обработку персональных данных
Тем не менее, ООО «Домклик» имеет право продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ.