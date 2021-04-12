Налоговый вычет за квартиру: ответы на популярные вопросы
После покупки жилья в ипотеку можно вернуть до 650 тысяч рублей — налоговый вычет.
Сумма внушительная, поэтому в процессе оформления часто возникает много нюансов. Разбираем самые популярные вопросы, которые вы нам задаете.
Я жду ключи от новостройки, а ипотеку уже плачу. Могу получить вычет?
Право на получение имущественного вычета возникает после подписания акта приема-передачи. Документы на вычет вы сможете подать на следующий календарный год после возникновения права.
После покупки апартаментов можно получить вычет?
Нет, апартаменты имеют статус нежилого помещения. Даже если в дальнейшем их переведут в жилой фонд, оформить возврат части налогов всё равно не получится.
Я ИП, плачу налоги. Могу получить?
Да, если вы официально платите НДФЛ с дохода.
Я строю дом. Когда можно будет получить налоговый вычет?
Право на налоговый вычет возникает после завершения строительства и регистрации недвижимости в Росреестре. Документы на вычет вы сможете подать на следующий календарный год после возникновения права.
А если я получаю пенсию, пособия или нахожусь в декрете?
Получить налоговый вычет может только налогоплательщик. Это значит, что вы должны иметь доход, который облагается налогом, и ежемесячно перечислять с него 13% в бюджет государства. Пенсии и пособия не облагаются налогом, а значит получить возмещение уплаченных налогов в этой ситуации невозможно.
До 2014 года был получен не весь вычет. Что теперь?
До 2014 года действовал закон, по которому получить вычет можно было только с одного объекта недвижимости. Если получена не вся сумма вычета, то оставшуюся часть можно вернуть.
А если вычет получен, а проценты за ипотеку — нет?
При наличии ипотеки, оформленной после 2014 года, вы имеете право на получение имущественного вычета по процентам.
Если покупаю квартиру у родственника, смогу получить?
Вычет нельзя получить, если сделка проходит с женой или мужем, родителями или усыновителями, детьми или усыновленными, братьями и сестрами (даже если общие только отец или мать), опекуном и подопечным.
На остальных родственников такой запрет не распространяется.
Можно ли получить всю сумму сразу?
Сумма возврата зависит от стоимости недвижимости и суммы налога за год. Вернуть больше, чем вы отдали государству в виде налога НДФЛ в отчетном периоде, не получится. «Забрать» остаток можно в течение нескольких лет.
А когда можно получить вычет за проценты по ипотеке?
После возврата имущественного вычета за покупку жилья вы можете подать декларацию к возврату процентов.
А если недвижимость уже продана?
Да. Это возможно при сохранении документов, подтверждающих существовавшее право собственности на недвижимость и расходы на её оплату.
Как узнать, какая сумма уже получена и сколько осталось?
Обратитесь в налоговую службу вашего региона лично или в разделе «Обратная связь» на сайте nalog.ru.
Почему мне отказали в налоговом вычете?
Узнать о причинах отказа вы сможете только в налоговой службе вашего региона.