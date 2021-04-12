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Недвижимость
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Налоговый вычет за квартиру: ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 12 апр 2021
Налоговый вычет за квартиру: ответы на популярные вопросы

После покупки жилья в ипотеку можно вернуть до 650 тысяч рублей — налоговый вычет.

Сумма внушительная, поэтому в процессе оформления часто возникает много нюансов. Разбираем самые популярные вопросы, которые вы нам задаете. 

Я жду ключи от новостройки, а ипотеку уже плачу. Могу получить вычет?

Право на получение имущественного вычета возникает после подписания акта приема-передачи. Документы на вычет вы сможете подать на следующий календарный год после возникновения права.

После покупки апартаментов можно получить вычет? 

Нет, апартаменты имеют статус нежилого помещения. Даже если в дальнейшем их переведут в жилой фонд, оформить возврат части налогов всё равно не получится.

Я ИП, плачу налоги. Могу получить? 

Да, если вы официально платите НДФЛ с дохода. 

Я строю дом. Когда можно будет получить налоговый вычет?

Право на налоговый вычет возникает после завершения строительства и регистрации недвижимости в Росреестре. Документы на вычет вы сможете подать на следующий календарный год после возникновения права.

А если я получаю пенсию, пособия или нахожусь в декрете?  

Получить налоговый вычет может только налогоплательщик. Это значит, что вы должны иметь доход, который облагается налогом, и ежемесячно перечислять с него 13% в бюджет государства. Пенсии и пособия не облагаются налогом, а значит получить возмещение уплаченных налогов в этой ситуации невозможно.

До 2014 года был получен не весь вычет. Что теперь?

До 2014 года действовал закон, по которому получить вычет можно было только с одного объекта недвижимости. Если получена не вся сумма вычета, то оставшуюся часть можно вернуть.

А если вычет получен, а проценты за ипотеку — нет? 

При наличии ипотеки, оформленной после 2014 года, вы имеете право на получение имущественного вычета по процентам.

Если покупаю квартиру у родственника, смогу получить? 

Вычет нельзя получить, если сделка проходит с женой или мужем, родителями или усыновителями, детьми или усыновленными, братьями и сестрами (даже если общие только отец или мать), опекуном и подопечным. 

На остальных родственников такой запрет не распространяется.

Можно ли получить всю сумму сразу? 

Сумма возврата зависит от стоимости недвижимости и суммы налога за год. Вернуть больше, чем вы отдали государству в виде налога НДФЛ в отчетном периоде, не получится. «Забрать» остаток можно в течение нескольких лет.

А когда можно получить вычет за проценты по ипотеке? 

После возврата имущественного вычета за покупку жилья вы можете подать декларацию к возврату процентов.

А если недвижимость уже продана?

Да. Это возможно при сохранении документов, подтверждающих существовавшее право собственности на недвижимость и расходы на её оплату.

Как узнать, какая сумма уже получена и сколько осталось? 

Обратитесь в налоговую службу вашего региона лично или в разделе «Обратная связь» на сайте nalog.ru.

Почему мне отказали в налоговом вычете?

Узнать о причинах отказа вы сможете только в налоговой службе вашего региона.

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Ольга Маслевская
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