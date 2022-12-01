1 мин
467
Почему я не могу найти своё объявление на Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
Если вы разместили объявление, но не можете найти его на Домклик, то возможно:
- Прошло слишком мало времени с момента добавления объявления. Повторите попытку поиска через 24 часа.
- Объявление не соответствует правилам публикации объявлений на Домклик
- Объявление снято с публикации службой модерации
- Истёк срок публикации объявления
Чтобы узнать актуальный статус объявления:
- Авторизуйтесь на Pro.Domclick
- Перейдите в раздел "Мои Квартиры"
- Найдите конкретное объявление в списке
- Посмотрите его текущий статус
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах