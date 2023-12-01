Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик
В статье расскажем, как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик.
Как изменить номер в веб-версии
Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля»
Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные»
Шаг 3. Нажмите на поле «Номер телефона»
Шаг 4. Введите новый номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 5. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения.
Шаг 6. Введите код из СМС.
Готово, номер телефона изменён.
❗️Использовать одинаковый номер телефона в двух и более личных кабинетах Домклик нельзя.
Возможна ситуация, когда на новый номер телефона уже зарегистрирован личный кабинет Домклик. Тогда его можно удалить.
Шаг 1. Введите номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 2. В сплывающем окне с вопросом «При смене номера личный кабинет с номером +7___ будет удален» нажмите кнопку «Подтвердить»
Шаг 3. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения
Шаг 4. Введите код из СМС
Шаг 5. Старый личный кабинет с указанным номером телефона был удалён. В текущем личном кабинете номер телефона изменён
Если в кабинете, который вы хотите удалить, есть активная сделка, то такой кабинет удалить нельзя.
Как изменить номер в приложении
Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу
Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить»
Шаг 3. Нажмите на поле «Номер телефона», введите новый номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 4. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.
Готово, номер телефона изменён.
❗️Использовать одинаковый номер телефона в двух и более личных кабинетах Домклик нельзя.
Возможна ситуация, когда на новый номер телефона уже зарегистрирован личный кабинет Домклик. Тогда его можно удалить.
Шаг 1. Введите номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»
Шаг 2. В сплывающем окне с вопросом «При смене номера личный кабинет с номером +7___ будет удален» нажмите кнопку «Подтвердить»
Шаг 3. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.
Старый личный кабинет с указанным номером телефона был удалён. В текущем личном кабинете номер телефона изменён.
Если в кабинете, который вы хотите удалить, есть активная сделка, то такой кабинет удалить нельзя.
Если нет доступа к номеру телефона, и вы не можете войти в кабинет
В таком случае обратитесь в поддержку.
❗️Изменение номера в личном кабинете Домклик с привязанной учетной записью Сбер ID не приведёт к изменению номера телефона в учётной записи Сбер ID.