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Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик

Ипотека
01 дек 2023
755
Как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик
Содержание

В статье расскажем, как изменить номер телефона в личном кабинете Домклик.

Как изменить номер в веб-версии

Шаг 1. Перейдите на страницу «Личный кабинет — Настройки профиля» 

Шаг 2. В блоке с вашими данными нажмите кнопку «Изменить данные»

Шаг 3. Нажмите на поле «Номер телефона»

Шаг 4. Введите новый номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 5. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения.

Шаг 6. Введите код из СМС.

Готово, номер телефона изменён.

❗️Использовать одинаковый номер телефона в двух и более личных кабинетах Домклик нельзя. 

Возможна ситуация, когда на новый номер телефона уже зарегистрирован личный кабинет Домклик. Тогда его можно удалить.

Шаг 1. Введите номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 2. В сплывающем окне с вопросом «При смене номера личный кабинет с номером +7___ будет удален» нажмите кнопку «Подтвердить»

Шаг 3. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения

Шаг 4. Введите код из СМС

Шаг 5. Старый личный кабинет с указанным номером телефона был удалён. В текущем личном кабинете номер телефона изменён 

Если в кабинете, который вы хотите удалить, есть активная сделка, то такой кабинет удалить нельзя.

Как изменить номер в приложении

Шаг 1. Перейдите на вкладку «Кабинет» и нажмите на свое имя в левом верхнем углу

Шаг 2. В блоке «Данные» нажмите «Изменить»

Шаг 3. Нажмите на поле «Номер телефона», введите новый номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 4. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.

Готово, номер телефона изменён.

❗️Использовать одинаковый номер телефона в двух и более личных кабинетах Домклик нельзя. 

Возможна ситуация, когда на новый номер телефона уже зарегистрирован личный кабинет Домклик. Тогда его можно удалить.

Шаг 1. Введите номер телефона и нажмите кнопку «Сохранить»

Шаг 2. В сплывающем окне с вопросом «При смене номера личный кабинет с номером +7___ будет удален» нажмите кнопку «Подтвердить»

Шаг 3. На указанный номер придёт СМС с кодом подтверждения. Введите его.

Старый личный кабинет с указанным номером телефона был удалён. В текущем личном кабинете номер телефона изменён.

Если в кабинете, который вы хотите удалить, есть активная сделка, то такой кабинет удалить нельзя.

Если нет доступа к номеру телефона, и вы не можете войти в кабинет

В таком случае обратитесь в поддержку.

❗️Изменение номера в личном кабинете Домклик с привязанной учетной записью Сбер ID не приведёт к изменению номера телефона в учётной записи Сбер ID.

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