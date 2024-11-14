Низкий платеж по ипотеке: подборка квартир в Санкт-Петербурге и области
Мы просмотрели объявления о продаже студий и однокомнатных квартир в новостройках Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области и составили список вариантов с самым низким ипотечным платежом.
По данным с витрины Домклик на середину ноября, наиболее доступная «однушка» в Санкт-Петербурге обойдется минимум в 18,7 тыс. руб. в месяц в зависимости от выбранной программы, в области — 8,3 тыс. руб.
Санкт-Петербург
Студии со стартовым платежом по ипотеке 11,3 тыс. руб.
ЖК «UP-квартал Новый Московский» комфорт-класса. Его строят в Пушкинском районе — поселке Шушары. Ближайшие станции метро — «Шушары» и «Купчино», дорога на машине до них займет 20 минут, до КАД можно доехать за это же время.
В этом жилом комплексе продается студия с самым низким платежом по ипотеке — от 11,3 тыс. руб. в месяц. В эту сумму обслуживание кредита обойдется при оформлении «Семейной ипотеки», по другим программам она составит от 38,7-40,3 тыс. руб. Площадь лота — 19,4 «квадрата», цена — 2,69 млн руб. Расположена квартира на первом этаже из 11, в ней выполнена черновая отделка, также есть балкон. Корпус планируют сдать во втором квартале 2025 года.
Здесь же — в «UP-квартал Новый Московский» — есть еще четыре похожих варианта, за них по кредиту ежемесячно нужно платить от 11,32-11,47 тыс. руб.
Жилой комплекс «Полет» класса эконом. Тоже находится в Шушарах, но корпус, в котором можно купить студию с наиболее доступной ипотекой, уже сдан. Причем в продаже там осталось всего два объекта. Один из них — студия 23,5 кв. м с черновой отделкой, этаж — первый из пяти. Стоит она 3,09 млн руб., оплата по кредиту — 12,95 тыс. руб. в месяц.
Подобные объекты есть в корпусах со сдачей в четвертом квартале 2024-го. Ипотечный платеж по ним составит 13,21 и 13,4 тыс. руб.
ЖК «Новое Колпино» экономкласса и студия с платежом от 13,4 тыс. руб. Ее площадь — 21,8 квадратных метра. Расположена квартира на втором этаже 12-этажного корпуса, достроить который обещают в первом квартале 2026 года. Продается она без отделки — за 3,17 млн руб.
Сам жилой комплекс возводят в Колпинском районе, в 20 минутах на авто — станция метро «Рыбацкое», в 7 минутах — ж/д станция Колпино. Недалеко от квартала — Колпинский парк, который раскинулся на берегу реки Ижоры.
Однокомнатные квартиры от 18 тыс. руб. в месяц
«UP-квартал Новый Московский» в Шушарах, который встречался выше. В этом ЖК есть не только студии с доступной ипотекой, но и «однушки». Так, здесь можно купить квартиру площадью 33,5 «квадрата» за 4,29 млн руб. У нее второй этаж из 11, есть балкон, отделка — черновая. Обслуживание кредита обойдется минимум в 18 тыс. руб. в месяц. Достроить дом планируют во втором квартале 2025 года.
ЖК «Полет» в Пушкинском районе, который также уже фигурировал. В нем продается «однушка» с одним из самых низких платежей по ипотеке — от 18,7 тыс. руб. Площадь у нее стандартная — 36,9 кв. м, стоимость — 4,46 млн руб. Квартира представлена с черновой отделкой, этаж — четвертый из 11. Корпус, в котором находится объект, уже сдали.
Жилой комплекс «Цветной город» комфорт-класса в Красногвардейском районе. Добраться от него до КАД можно на машине за 10 минут, до станций «Гражданский проспект» и «Академическая» — за 15 минут. Рядом — лесопарк и река Охта.
Однокомнатная квартира 29,8 кв. м, за которую ежемесячно нужно будет отдавать от 19,12 тыс. руб., находится на четвертом этаже из 25. В ней выполнена чистовая отделка, стоит она 4,56 млн руб. Все работы по корпусу завершат в четвертом квартале 2025-го.
Ленинградская область
Студии с минимальным платежом по ипотеке от 10,1 тыс. руб.
ЖК Pixel класса комфорт. В экспозиции комплекса представлено несколько вариантов с низким ипотечным платежом. Минимальную сумму — от 10,12 тыс. руб. — нужно будет отдавать за студию площадью 25,2 «квадрата». Эта квартира стоимостью 2,39 млн руб. находится на первом этаже, отделки в ней нет, окна выходят во двор. В этом жилом комплексе продают еще два похожих объекта — оба с ежемесячным платежом от 10,22 тыс. руб. (Смотреть первый и второй варианты). Корпус должны сдать в четвертом квартале 2024 года.
Сам ЖК строят в Гатчинском районе. От дома до центра Санкт-Петербурга можно добраться транспортом за 42 минуты, а до ближайшей станции метро — «Купчино» — за 27 минут.
«Аннино Сити» экономкласса в поселке Аннино, в 30 минутах езды от Санкт-Петербурга. Если точнее, за это время будущие жители ЖК смогут доехать до станции метро «Проспект ветеранов».
В проекте предусмотрено всего три корпуса, все планируют сдать в третьем квартале 2025 года. В одном из них можно купить студию 19,8 кв. м, ежемесячный платеж за которую составит от 11,22 тыс. руб. Сама квартира стоит 2,67 млн руб. Продается она без отделки, этаж — второй из четырех.
«Однушки» с платежом по ипотеке от 8,3 тыс. руб.
ЖК «Дом на набережной» комфорт-класса. Он находится в городе Волхове и включает в себя всего один корпус, который уже сдан. Рядом — набережная и парк. В жилом комплексе предлагается как минимум 10 вариантов с доступной ипотекой. Несколько из них приведем ниже.
Первый лот — квартира площадью 23,5 кв. м с предчистовой отделкой по цене 1,99 млн руб. Находится она на последнем — 10-м — этаже. Стартовый платеж по кредиту — 8,37 тыс. руб.
Второй вариант чуть больше и дороже: его площадь — 24,3 «квадрата», а стоимость — 2,06 млн руб. Этаж тот же — 10-й, в квартире выполнена предчистовая отделка. Обслуживание ипотеки обойдется минимум в 8,65 тыс. руб. в месяц.
Замыкает рейтинг «однушка» 24,6 кв. м. Этаж и отделка те же самые, что и у предыдущих двух объектов. Стоит квартира немного дороже — 2,09 млн руб. Ежемесячный платеж — от 8,76 тыс. руб.
Данные актуальны на момент публикации материала. Но квартиры могут остаться в продаже и по тем же ценам дольше. Эту информацию можно проверить, пройдя по ссылке конкретного объекта.
Найти подходящие варианты жилья можно самостоятельно. Для этого достаточно выставить необходимые параметры в фильтрах поиска на витрине Домклик.
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