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Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге — исследование Домклик

Новости
23 окт 2024
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Сколько стоит снять квартиру в Санкт-Петербурге — исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил ситуацию на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга. Основываясь на анализе актуальных объявлений, эксперты рассчитали стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв. м для различных районов Северной столицы и представили тепловую карту цен. Также аналитики исследовали, как за год изменились объем и стоимость предложения. 

Карта стоимости долгосрочной аренды квартир 

В каких районах Санкт-Петербурга выгоднее всего снять квартиру

Дешевле всего аренда квартиры стандартной площадью 35 «квадратов» обойдется в Колпинском районе: стоимость составит 22,3 тыс. рублей в месяц. Минимальные ставки долгосрочного найма жилья также отмечены в Петродворцовом и Пушкинском районах: 25 тыс. рублей и 34 тыс. рублей соответственно.  

В то же время указанные районы характеризуются низким объемом предложения: в Колпинском и Петродворцовом сконцентрировано менее 1% от общего количества объявлений по городу. В Пушкинском районе количество выставленных лотов также невелико – всего 2,4%.

В каких районах Санкт-Петербурга дороже всего снять квартиру

Дороже всего квартиры сдаются в центральных районах города с высокоразвитой инфраструктурой и наличием множества исторических достопримечательностей. К таким районам относятся Петроградский и Центральный. Средняя стоимость аренды стандартной квартиры (35 кв. м) здесь составит 67,4 тыс. рублей и 55,6 тыс. рублей соответственно.

В топ-3 по стоимости аренды жилья также вошел Фрунзенский район, в котором съем квартиры обойдется в 58,3 тыс. рублей в месяц. Эксперты полагают, что повышенный интерес арендаторов может быть следствием активного развития: район удобно расположен относительно Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и основных магистралей, имеет современную транспортную и торгово-развлекательную инфраструктуру. Кроме того, здесь можно найти предложения как в исторической части города — рядом с Обводным каналом, так и в современных ЖК на юге района. 

Выделенные локации отличает высокий объем предложения. Так, Центральный район лидирует по количеству выставленных лотов: доля от общего количества предложений по Санкт-Петербургу составляет около 17%. В Петроградском районе процент также значителен — около 9%.

Как за год изменился рынок долгосрочной аренды Санкт-Петербурга

Мы видим, что рынок аренды Санкт-Петербурга активно растет: годовой прирост количества квартир в экспозиции составил около 60%. Основная причина притока арендодателей кроется в стабильно высоком спросе: на фоне растущих ипотечных ставок и повышения адресности льготных программ все больше наших клиентов предпочитают отложить покупку собственного жилья и снимать квартиру.

Другая причина увеличения числа новых объявлений заключается в выходе инвестиционных квартир: в текущих рыночных условиях становится все больше продавцов, которые не смогли реализовать приобретенное для дальнейшей перепродажи жилье и перешли на рынок аренды.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В результате резко возросшего спроса на съемное жилье и прихода новых арендодателей за год средняя стоимость выросла на 30%. Увеличение арендных ставок фиксируется практически во всех районах, за исключением Колпинского (-12%).

В лидерах по приросту присутствуют как относительно недорогие локации (Пушкинский — рост на 44%, Красносельский — 43%), так и районы со средними и высокими арендными ставками (Кировский — 77%, Фрунзенский — 50%, Василеостровский — 41%).

Как и что считали аналитики

В рамках исследования были рассмотрены объявления о сдаче квартир на длительный срок в Санкт-Петербурге, актуальные на середину октября 2024 года (данные сайта Домклик). 

Для каждого района была определена стоимость аренды стандартной квартиры — произведение медианной стоимости кв. м и стандартной площади (35 кв. м). Результаты расчетов представлены в виде тепловой карты цен.

Кроме того, эксперты составили рейтинговую таблицу районов по стоимости долгосрочной аренды. В таблице также приведены данные об объеме предложения (процент от общего количества объявлений в Санкт-Петербурге) и о годовом изменении арендных ставок.

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