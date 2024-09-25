Как снести дом и снять его с учета
Если дом стоит на кадастровом учете, но по факту самой постройки уже нет или вы собираетесь ее снести, нужно уведомить об этом Росреестр.
Зачем снимать объект с учета и как это сделать — рассказываем в статье.
Когда и зачем нужно снимать дом с учета
Если вы решили снести ветхий дом для подготовки участка к новому строительству или постройка была уничтожена в результате пожара и иных природных факторов, нужно снять объект с кадастрового учета.
Иначе даже после сноса дома он будет числиться в Едином государственном реестре недвижимости. Это значит, что вам придется платить налог на имущество, которое существует только на бумаге. Кроме того, вы не сможете построить и зарегистрировать новый дом на месте снесенного объекта, если он будет стоять на учете.
Если же постройка не была зарегистрирована в ЕГРН, то при ее сносе оформлять ничего не нужно. Обычно на учете не стоят летние домики, сараи, хозблоки. Единственное, что требуется от владельца, — отключить подведенные к объекту коммуникации, если такие есть. Для этого нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию.
Как узнать, стоит дом на учете или нет
Проверить, зарегистрирована постройка или нет, можно с помощью публичной кадастровой карты. В поисковой строке введите адрес или кадастровый номер участка.
Если на карте в границах участка схематично расположен дом, надо выбрать в меню вместо «Участки» пункт «ОКС» (объекты капитального строительства), тогда в карточке появятся данные о доме — кадастровый номер, год постройки, площадь, материал стен.
Также, чтобы узнать о наличии зарегистрированных построек на участке, можно заказать выписку из ЕГРН по земле. Это можно сделать через Госуслуги или лично в МФЦ.
В выписке нужно обратить внимание на строку «Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости». Если там пусто, значит, зарегистрированных построек на участке нет. Если в строке есть кадастровый номер, это говорит о том, что дом стоит на учете.
Снимаем объект с учета правильно
Шаг 1. Уведомляем местные органы самоуправления
В администрацию нужно направить два уведомления: сначала о намерении снести здание, затем о завершении сноса. Документы нужно подавать с разницей в неделю. Это можно сделать через МФЦ или при личном обращении в орган местного самоуправления.
Шаг 2. Составить акт обследования
Когда дом уже снесен, нужно пригласить кадастрового инженера, который составит акт обследования, подтверждающий ликвидацию объекта недвижимости. Самостоятельно составить такой документ нельзя.
Услуга оказывается на платной основе. Стоимость зависит от тарифов организации, но в среднем составление акта обойдется в 4-7 тыс. руб.
Шаг 3. Подать документы в Росреестр
Для этого собственникам объекта нужно обратиться в МФЦ. При подаче документов должны присутствовать все владельцы снесенного дома. Кроме акта обследования и уведомлений с отметкой о приеме, при себе нужно иметь:
- паспорт
- правоустанавливающие документы на снесенный объект (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.)
- судебное решение в том случае, если объект снимается с учета по решению суда
Заявление о снятии объекта с кадастрового учета составляет сотрудник МФЦ при приеме документов.
Срок снятия дома с учета составляет 12 рабочих дней. По результатам оказания услуги вы получите новую выписку из ЕГРН с отметкой о прекращении существования объекта недвижимости.
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Добрый вечер. А какой порядок действий если дом полностью уничтожен пожаром?
Сергей К.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в Росреестр.