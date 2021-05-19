Как купить квартиру в ипотеку по переуступке
Хорошие квартиры в новостройках раскупают еще на этапе котлована. Затем часть этих квартир продаются по переуступке — кто-то передумал, а кто-то специально покупает недвижимость для последующей перепродажи.
В статье расскажем, как купить квартиру по переуступке в ипотеку.
Что такое переуступка
По российским законам, уступка прав требований по договору долевого участия допускается с момента гос. регистрации договора до момента подписания сторонами акта передачи недвижимости (214-ФЗ, статья 11).
То есть в результате сделки действие первого договора долевого участия не прекращается, в нем лишь меняется покупатель. Уступка прав, как и договор долевого участия, подлежит государственной регистрации.
Если же квартира уже сдана застройщиком, и у первого покупателя есть право собственности — это сделка купли-продажи, не переуступки.
Особенность покупки квартиры по переуступке в ипотеку
Сделка по приобретению недвижимости по переуступке в ипотеку практически ничем не отличается от обычной сделки по переуступке без использования ипотечных средств. Единственное отличие — для покупки квартиры в данном случае привлекаются деньги банка, выдающего ипотеку.
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Как купить квартиру по переуступке в ипотеку от Сбера
Купить квартиру по переуступке можно в СберБанке. Процедура оформления кредита при этом такая же, как и стандартная покупка квартиры в ипотеку в новостройке.
Выберете подходящие условия ипотеки СберБанка — программу, ставку, ежемесячный платеж и срок. Это можно сделать онлайн без посещения банка в личном кабинете Домклик.
Если предварительный расчет ипотеки в калькуляторе вас устраивает, нужно получить одобрение этих условий от банка. Для этого в личном кабинете заполните заявку на ипотеку, следуя подсказкам программы.
Сфотографируйте свои документы, загрузите их в личном кабинете и отправьте заявку на ипотеку в банк.
Рассмотрение заявки проходит в течение 5 дней, но большинство клиентов получают одобрение в день подачи заявки.
После одобрения ипотеки менеджер банка поможет собрать документы на квартиру. У вас будет 90 дней на поиск квартиры и оформление сделки. В банк нужно будет приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.
🏡 Читайте подробнее: Инструкция: как купить квартиру в ипотеку
Надо ли согласовывать переуступку с застройщиком
Как правило, согласование с застройщиком сделок переуступки не требуется. Исключение составляют случаи, когда в договоре между первым покупателем (который в данном случае продает квартиру) есть пункт об обратном.
Однако и в этом случае можно в письменном виде потребовать от застройщика согласовать сделку по переуступке, направив ему уведомление — в документе надо указать данные о первом и втором покупателях, а также приложить к уведомлению копию договора уступки.
Можно ли при переуступке использовать маткапитал
Да. Если продавец согласен на такую форму оплаты, в сделке по переуступке можно использовать материнский капитал.
Подробнее о том, как получить и использовать маткапитал, читайте в статье: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2021 году.
Действует ли при переуступке программа «Господдержка»
Да. Купить квартиру по программе «Господдержка» можно по переуступке от юридического лица.
Напомним, ставка по ипотеке СберБанка по программе «Господдержка» начинается от 0,1%*.
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*Ставка актуальна на момент публикации материала