Как выписать из квартиры человека, который живёт за рубежом
Бывает, что человек, прописанный в квартире, давно в ней не живёт или переехал в другую страну. Собственник может выписать его из квартиры, например, чтобы уменьшить платёж за коммунальные услуги.
Рассказываем, как выписать из квартиры человека, который живёт за рубежом — с его согласия и без.
Кого можно и нельзя выписать из квартиры
Для начала напомним, кого собственник может и не может выписать из квартиры. Хозяин недвижимости может выписать человека, если тот не является одним из собственников доли жилья.
Кого собственник может выписать из квартиры:
- себя самого
- недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, несовершеннолетних детей — если является их законным представителем. Например, при переезде и для регистрации на новом месте.
- близких родственников: супруга или супругу — если в брачном договоре не написано другое; родителей, совершеннолетних детей, сестёр и братьев
- дальних родственников
- граждан, которые не состоят в родственных связях с собственником
Намного сложнее выписать тех жильцов, у которых есть особое право на жилплощадь. Подробнее об этом рассказали в этой статье.
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Как выписать из квартиры человека, который живёт за границей, с его согласия
Разберём на примере. Михаил уехал жить в Испанию и понял, что в ближайшие годы в Россию возвращаться не планирует. При этом Михаил прописан в квартире своих родителей, но эта прописка ему не нужна. Он может добровольно выписаться из квартиры, не возвращаясь в страну, — по доверенности и дистанционно.
Как выписаться по доверенности
Михаилу нужно составить письменное заявление и доверенность, например на друга, наделив его правом осуществлять все действия, необходимые для того, чтобы выписаться из квартиры, от своего имени.
Эти документы нужно заверить в российском представительстве в Испании. Тогда документ будет удостоверен на русском языке и будет соответствовать всем требованиям законодательства РФ.
Дальше Михаилу нужно отправить эти документы вместе с оригиналом своего паспорта РФ доверенному лицу заказным письмом в Россию.
Получив документы в России, друг должен предоставить их в местный отдел регистрационного учёта МВД. Запрос будет рассматриваться в течение трёх дней. Если всё корректно, в паспорте Михаила поставят штамп.
Есть нюанс: обратно свой паспорт Михаил не получит, поскольку российское законодательство запрещает отправку личных документов в другую страну. За ним придётся или возвращаться, или просить кого-то из близких или друзей его при возможности привезти.
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Как выписаться дистанционно
Если Михаил не хочет отправлять свой паспорт РФ, он может написать заявление о снятии с регистрационного учёта, удостоверить его в российском консульстве или у нотариуса.
В последнем случае придётся доплатить за перевод документа на русский язык — но это зависит от страны проживания и наличия договора с Россией. Если страна — участник Гаагской конвенции, то действует упрощённая процедура легализации проставлением апостиля на территории того государства, в котором они удостоверены.
Оформлять доверенность и отправлять свой паспорт при этом не придётся. И хотя отметки о снятии с регистрационного учёта в паспорте Михаила не будет, в российских государственных системах он будет считаться выписанным из родительской квартиры.
Как выписать из квартиры человека, который живёт за границей, без его согласия
Если так вышло, что человека, живущего в другой стране, нужно принудительно выписать из квартиры, — придётся обращаться в суд.
Какие нужны документы
- Уведомление лица, которое вы хотите снять с учёта, а также расписка о получении им уведомления.
- Исковое заявление в суд по месту жительства.
- Выписка из ЕГРН.
- Подтверждение того, что человек не проживает в квартире длительное время.
- Квитанция об оплате госпошлины при подаче искового заявления.
С большой вероятностью суд примет положительное решение, если прописанный уже давно не живёт в квартире и постоянно проживает по другому адресу, и это могут подтвердить очевидцы, например другие родственники или соседи; уже длительное время не оплачивает никакие счета по квартире, имеет в собственности другую недвижимость в России, что могут подтвердить данные из ЕГРН.
Если вы понятия не имеете, где этот человек сейчас, связь с ним утеряна, то для снятия его с регистрационного учёта нужно получить решение суда о признании данного лица безвестно отсутствующим. На основании этого документа собственник может обращаться в МФЦ или в паспортный стол. Срок выписки при этом такой же — три дня.